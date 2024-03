Vanesa finge una vida idílica, atrapada en un matrimonio sin amor: los desprecios a su marido son constantes

Vanesa Noriega, hermana de Alejandro, no es feliz junto a su marido Ernesto Castillo con el que lleva casada hace ya unos años y así se lo confiesa a Isabela, su mejor amiga. "En mi matrimonio ya no hay amor ni pasión", revela a la hija de Jimena Manrique. Reconoce que ya no tiene nada en común con su esposo, pero no tiene la fuerza suficiente para separarse de él y empezar una nueva vida sin la compañía de un hombre.

El yerno de Lucía intenta por todos los medios conquistar de nuevo a su mujer y, para llamar su atención, le comunica que está detrás de un negocio empresarial que podría ser todo un éxito. Vanesa no cree en el potencial de su marido y no espera nada de él. Ernesto recuerda a su mujer lo pasionales que eran cuando se casaron e intenta acercarse a ella para tener una noche de pasión, pero Vanesa lo rechaza.

El cuñado de Alejandro, que sigue enamorado de su esposa, no se rinde fácilmente e intenta acercarse, de nuevo, a Vanesa. Le pide que luche por su matrimonio y, al ponerse cariñoso, la hija de Lucía, una vez más, lo aleja de su lado y con frialdad le comunica que su relación de pareja ya no funciona ¿Acabará cada uno por su lado?