Lucía descubre la verdadera cara de su hijo Eduardo

Lucía ha vivido engañada todo este tiempo por Eduardo. Ella creía que su hijo era un joven amable con un gran corazón y es todo lo contrario. Es malvado, sin escrúpulos y un asesino.

Vanesa le confiesa que Eduardo asesinó a sangre fría a Ernesto. A Lucía le cuesta creer lo que su hijastra le está contando. "Eduardo no es un asesino. Mi hijo no haría eso", asegura Lucía a Vanesa, a lo que su hijastra le contesta: "No te merece como madre".

Alejandro llega a la mansión para hablar con Lucía y desenmascarar, de una vez por todas, a su hermanastro. Le revela que su hijo saboteó el avión en el que viajaba y mató a Ernesto. La madre de Eduardo rompe a llorar al escuchar todas las atrocidades cometidas por él. "Yo no puedo ser madre de un hombre así", le dice a Alejandro muy triste.

Lucía acude a ver a Eduardo para que le confirme si las graves acusaciones vertidas sobre él, son ciertas. "Dime que no eres el monstruo que dicen que eres", le comenta a Eduardo. Pero, su hijo permanece en silencio y no confirma ni desmiente dichas informaciones.