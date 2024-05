Sofía está pletórica de felicidad: recibe una noticia que cambiará su vida para siempre

Sofía lleva unos días que no se encuentra bien. Se marea y no sabe qué le puede estar pasando. Y, además, se nota más sensible de lo normal. Echa de menos a su madre, que falleció hace ya unos años, y sus sabios consejos.

Un día, cuando llega Miguel a la mansión, el empresario le confiesa que siente algo especial por ella y Sofía se desmaya. El empresario la lleva al hospital para que le realicen un chequeo. La exploran y le extraen una muestra de sangre.

Cuando el médico tiene los resultados de la analítica, informa a la hija de Alfonso que esta esperando un bebé y le revela que la pérdida de conciencia se ha podido deber a una bajada de presión arterial. La doctora recomienda a Sofía que, a partir de ahora, cuide más su alimentación.

A la hermana de Rebeca le dan el alta médica y regresa a la mansión con Miguel. Está feliz porque está embarazada y es lo que siempre ha soñado, pero le entristece no poder compartir esta noticia con su marido Alejandro. Miguel, que se está enamorando de ella, le presta su ayuda para todo lo que necesite. "Ahora, me tienes a mí. No quiero que pienses que estás sola", le revela a Sofía.

La joven está pletórica de felicidad y, cuando está en su cuarto descansado, pide a su madre que le ayude a tomar la mejor decisión sobre el futuro de su bebé. Teme que los Noriega, si descubren su embarazo, se entrometan en su vida y las cosas se compliquen para ella y el hijo que está esperando. La hermana de Rebeca ya sueña con coger a su bebé entre sus brazos.