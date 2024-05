Rebeca se va de la lengua y el secreto de Sofía sale a la luz

Sofía está embarazada pero nadie conocía este secreto excepto su hermana Rebeca. Sofía no quiere que nadie lo conozca y ahora que está viviendo en la casa de Miguel, se está tomando un tiempo para pensar cómo afrontar el futuro. Rebeca, por su parte, comete la torpeza de cotarle el secreto a su novio Álvaro. En un ataque de celos, Álvaro quiere saber para quién son unos vestidos que ha encontrado en la habitación de Rebeca. Se pone agresivo y la hermana de Sofía termina por confesarle para quién son. Ella sabe que acaba de cometer una imprudencia, porque Álvaro es leal a Eduardo y teme que en cualquier momento se lo cuente. Le pide que no lo haga, pero no es así.

Eduardo ve en Rebeca una amenaza y le pide a Álvaro que se deshaga de ella. Álvaro no quiere y en ese momento le confiesa lo del embarazo de Sofía. Eduardo se queda de piedra. Tras procesar la noticia y después de una junta extraordinaria en la que el Grupo Alva parece haber despejado sus problemas futuros, Eduardo le cuenta a Isabela lo que sabe sobre el embarazo de Sofía. Isabela se indigna. No tiene el amor de Alejandro, pero intenta que él se enamore de ella. Si Alejandro descubre que Sofía está embarazada, le perderá para siempre. Por su parte, Eduardo no deja pasar la ocasión de contárselo a su hermano.