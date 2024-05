Fuerte encontronazo entre Sofía y Rebeca: la hija mayor de Alfonso recrimina a su hermana que haya desvelado su embarazo

Rebeca llega a la mansión de Miguel para ver a su hermana que está embarazada de Alejandro. Sofía se muestra fría y distante con ella. Está muy dolida con su hermana al no respetar su decisión de no revelar a los Noriega que está esperando un bebé. Siente que Rebeca le ha traicionado y así se lo hace saber. "Una vez más, me traicionaste. Eres mi hermana, pero, a partir de hoy, voy a proteger a mi bebé. No me siento segura contigo", le revela con semblante serio y le manifiesta su deseo de no seguir viéndola.

Rebeca intenta convencer a su hermana para que cambié de opinión y vuelve a mentirle. Le asegura que no le contó a nadie que estaba embarazada. Pero, Sofía sabe que su hermana está mitiendo. El secreto solo lo sabían Miguel, Rebeca y su padre Alfonso y ella es la única que tiene contacto con la familia de Alejandro. La hermana pequeña de Sofía se ve obligada a confesar la verdad. Le explica que Álvaro encontró, en el apartamento que comparten, ropa de bebé y ella se vio forzada a decirle la verdad.

Sofía no sale de su asombro. No entiende como su hermana ha podido traicionarla de nuevo. Primero, fue negando a Alejandro que Eduardo no la intentó violarla y, después, revelando el secreto de su embarazado a la familia Noriega. La hija mayor de Alfonso sabe que lo único que ansía Rebeca es el dinero y la buena vida y su ambición ya ha llegado demasiado lejos. "Tu ambición es más grande que el amor que me tienes. Pusiste en riesgo a mi hijo y a mí", le asegura muy enojada.

Sofía le comunica a su hermana que sus explicaciones le han traído muchos problemas con la familia de Alejandro. Le explica que Eduardo le insinuó que el bebé que está esperando es suyo. Ya está harta de los comentarios maliciosos de su hermana y no está dispuesta a confiar más en ella. "Te quiero porque eres mi hermana, pero te pido que te vayas por favor", le asegura a Rebeca, no sin antes advertirla que si sigue así acabará sola.