Alejandro está dispuesto a luchar por el amor imposible de Sofía

Alejandro aprovecha la visita de Sofía a la empresa Alva para hablar con ella. La hija de Alfonso ha ido a la compañía de los Noriega para comunicarles que es la dueña y directora del Grupo Cantú, empresa que perteneció a Miguel hasta su muerte.

El hermano de Vanesa está desesperado por recuperar a Sofía. El empresario le confiesa que está muy feliz con la idea de ser padre y la intenta convencer para que le dé una segunda oportunidad, pero Sofía no está por la labor. "Tú decidiste alejarme de tu vida y estar con Isabela", le manafiesta dolida.

El hijastro de Lucía le revela que él, también, está sufriendo mucho. "No es fácil perderme cada minuto de tu embarazo", le confiesa a Sofía y la joven le hace una seria advertencia: "Si quieres que tu bebé nazca en un ambiene tranquilo y de paz, mantén las distancias".

La hermana de Rebeca todavía sigue enamorada de Alejandro, pero no puede olvidar que sus celos y dudas perjudicaron su relación de pareja. Alejandro lo tiene claro, no está dispuesto a dejar de luchar por su amor.

Isabela no puede evitar sentirse celosa al ver a su novio con la que fuera su mujer. Sospecha que Alejandro quiere reconciliarse con ella y no se anda con rodeos. Le pregunta directamente cuáles son sus intenciones con Sofía y le confiesa que la hija de Alfonso no quiere saber nada de él. Ella le pide que no se deje enredar otra vez por la hija de Alfonso.