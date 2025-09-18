Nova estrena el miércoles Amor sin límite, la serie turca que te hará creer de nuevo en la fuerza del amor

Protagonizada por Özge Özpirinçci, la inolvidable Bahar en Mujer, la actriz regresa a la pantalla con un nuevo drama familiar que ya está conquistando a miles de espectadores: Amor sin límite.

La serie, que se estrena el miércoles a las 21:30 horas, retrata el amor incondicional de una madre por sus hijos, abordando temas tan profundos como la violencia doméstica, la resiliencia, la identidad y el dolor de la pérdida. Una historia que no solo conmueve, sino que invita a reflexionar sobre el valor de la familia en los momentos más oscuros.

Amor sin límite | Nova

La trama comienza con la misteriosa desaparición de Kuzey, el hijo mayor de Karsu (interpretada por Özpirinçci) y Reha. Tras el nacimiento de Selin, y sintiéndose desbordada, Karsu decide enviar a Kuzey con su abuela Filiz a Estambul. Pero durante el trayecto, el niño desaparece sin dejar rastro.

Filiz y Kuzey | Nova

A partir de ese momento, Karsu centra su vida en una sola misión: encontrar a su hijo y reconstruir su familia, mientras lidia con la culpa, verdades ocultas y la mirada crítica de quienes la rodean.

Amor sin límite es un fenómeno en Turquía y ha comenzado a abrirse paso en otros países gracias a su emotiva historia, sus personajes complejos y la fuerza de su protagonista. Una serie que promete atrapar desde el primer capítulo y dejar huella.