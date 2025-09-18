Amor sin límite

Estreno a partir de las 21:30 horas

Nova estrena el miércoles Amor sin límite, la serie turca que te hará creer de nuevo en la fuerza del amor

Llega a Nova una nueva serie turca: Amor sin límite, que retrata el amor incondicional de una madre por sus hijos.

Nova estrena este miércoles Amor sin límite, la serie turca que romperá tu corazón y te hará creer de nuevo en la fuerza del amor

Nova
Protagonizada por Özge Özpirinçci, la inolvidable Bahar en Mujer, la actriz regresa a la pantalla con un nuevo drama familiar que ya está conquistando a miles de espectadores: Amor sin límite.

La serie, que se estrena el miércoles a las 21:30 horas, retrata el amor incondicional de una madre por sus hijos, abordando temas tan profundos como la violencia doméstica, la resiliencia, la identidad y el dolor de la pérdida. Una historia que no solo conmueve, sino que invita a reflexionar sobre el valor de la familia en los momentos más oscuros.

Amor sin límite
Amor sin límite | Nova

La trama comienza con la misteriosa desaparición de Kuzey, el hijo mayor de Karsu (interpretada por Özpirinçci) y Reha. Tras el nacimiento de Selin, y sintiéndose desbordada, Karsu decide enviar a Kuzey con su abuela Filiz a Estambul. Pero durante el trayecto, el niño desaparece sin dejar rastro.

Filiz y Kuzey
Filiz y Kuzey | Nova

A partir de ese momento, Karsu centra su vida en una sola misión: encontrar a su hijo y reconstruir su familia, mientras lidia con la culpa, verdades ocultas y la mirada crítica de quienes la rodean.

Amor sin límite es un fenómeno en Turquía y ha comenzado a abrirse paso en otros países gracias a su emotiva historia, sus personajes complejos y la fuerza de su protagonista. Una serie que promete atrapar desde el primer capítulo y dejar huella.

