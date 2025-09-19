Tilsim, la hija mayor de Kursa, herida por el abandono emocional de su madre tras la desaparición de su hermano Kuzey

Tilsim es la hija mayor de Reha y Kursa. Ha cargado con más peso del que le correspondía con sus dos hermanos: Selin y Kuzey. Durante los tres años en los que su hermano estuvo desaparecido, sintió que su madre, Karsu, se desvaneció emocionalmente. Esa ausencia la dejó marcada.

Ahora, aunque Kuzey ha regresado, ella no puede evitar sentirse resentida. Está enfadada con su madre por haberse hundido en el dolor y no haber estado presente cuando ella y Selin también la necesitaban.

Tilsim con su madre Karsu | Nova

Pero su enfado no termina ahí. También, guarda rencor hacia su hermano Kuzey, al que, en el fondo, culpa por haber sido el centro de todo durante años: de la culpa, del sufrimiento y de la distancia que se instaló entre todos.

Aunque quiere estar bien, le cuesta expresar lo que siente y dejar de estar a la defensiva. Poco a poco, tendrá que reconstruir la relación con su madre y con sus hermanos.