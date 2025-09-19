Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Mina Akdin es Tilsim

Tilsim, la hija mayor de Kursa, herida por el abandono emocional de su madre tras la desaparición de su hermano Kuzey

Tilsim, marcada por la ausencia de su madre Kursa y la desaparición de su hermano Kuzey.

Tilsim, la hija mayor de Kursa, herida por el abandono emocional de su madre tras la desaparición de su hermano Kuzey

Publicidad

Nova
Publicado:

Tilsim es la hija mayor de Reha y Kursa. Ha cargado con más peso del que le correspondía con sus dos hermanos: Selin y Kuzey. Durante los tres años en los que su hermano estuvo desaparecido, sintió que su madre, Karsu, se desvaneció emocionalmente. Esa ausencia la dejó marcada.

Ahora, aunque Kuzey ha regresado, ella no puede evitar sentirse resentida. Está enfadada con su madre por haberse hundido en el dolor y no haber estado presente cuando ella y Selin también la necesitaban.

Tilsim con su madre Karsu
Tilsim con su madre Karsu | Nova

Pero su enfado no termina ahí. También, guarda rencor hacia su hermano Kuzey, al que, en el fondo, culpa por haber sido el centro de todo durante años: de la culpa, del sufrimiento y de la distancia que se instaló entre todos.

Aunque quiere estar bien, le cuesta expresar lo que siente y dejar de estar a la defensiva. Poco a poco, tendrá que reconstruir la relación con su madre y con sus hermanos.

Nova» Series» Amor sin límite» Personajes

Publicidad

Series

Selin es la hija pequeña de Karsu y Reha, y será quien logre unir a su familia tras el regreso de su hermano Kuzey

Selin es la hija pequeña de Karsu y Reha, y será quien logre unir a su familia tras el regreso de su hermano Kuzey

Kuzey, el hijo desaparecido de Karsu y Reha que regresa a casa sin recordar a su verdadera familia

Kuzey, el hijo desaparecido de Karsu y Reha que regresa a casa sin recordar a su verdadera familia

Tilsim, la hija mayor de Kursa, herida por el abandono emocional de su madre tras la desaparición de su hermano Kuzey

Tilsim, la hija mayor de Kursa, herida por el abandono emocional de su madre tras la desaparición de su hermano Kuzey

Filiz es la madre de Karsu y vive atormentada por la desaparición de su nieto Kuzey
Demet Akbag es Filiz Çelik

Filiz Çelik es la madre de Karsu y vive atormentada por la desaparición de su nieto Kuzey

Süsen rompe su silencio: admite que no es novia de Sarp y sus sentimientos por Ömer se reavivan
Momento destacado

Süsen rompe su silencio: admite que no es novia de Sarp y sus sentimientos por Ömer se reavivan

Reha Özkan, el marido infiel y controlador que persigue a Karsu hasta Estambul
Necip Memili es Reha Özkan

Reha Özkan, el marido infiel y controlador que persigue a Karsu hasta Estambul

Rehu Özkan, el esposo que traiciona a Karsu y ahora convierte su vida en un infierno.

Karsu busca desesperadamente a su hijo desaparecido, sin saber que su marido le es infiel con su mejor amiga
Özge Özpirinçci es Karsu Çelik

Karsu Çelik busca desesperadamente a su hijo desaparecido, sin saber que su marido le es infiel con su mejor amiga

Karsu Çelik vive volcada en encontrar a su hijo Kuzey, que ha desaparecido mientras su marido Reha le es infiel con su mejor amiga.

Nova estrena este miércoles Amor sin límite, la serie turca que romperá tu corazón y te hará creer de nuevo en la fuerza del amor

Nova estrena el miércoles Amor sin límite, la serie turca que te hará creer de nuevo en la fuerza del amor

Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado

Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado

Doruk sueña en voz alta y comparte con Asiye su visión de un futuro ideal a su lado

Doruk sueña en voz alta y le cuenta a Asiye cómo imagina su futuro ideal a su lado

Publicidad