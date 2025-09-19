Miray Yeral es Selin
Selin es la hija pequeña de Karsu y Reha, y será quien logre unir a su familia tras el regreso de su hermano Kuzey
Selin es la hija de Karsu y Reha y la menor de sus hermanos, Tilsim y Kuzey. Cuando Kuzey desapareció, ella era solo un bebé, demasiado pequeña para comprender lo que ocurría a su alrededor. A diferencia de sus hermanos, no guarda rencor ni hacia su madre ni hacia Kuzey, porque para ella esa realidad siempre ha formado parte de su vida.
Ha crecido en medio del dolor familiar, de silencios, de ausencias y de tensiones, pero también con una gran sensibilidad y capacidad de adaptación. Selin observa, escucha y comprende más de lo que parece, y aunque es la más pequeña, a menudo actúa como un puente entre los demás.
Su mirada inocente y su corazón abierto jugarán un papel importante en la reconciliación de la familia, porque no arrastra heridas personales, sino un deseo sincero de unión y de paz.
