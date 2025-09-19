Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Miray Yeral es Selin

Selin es la hija pequeña de Karsu y Reha, y será quien logre unir a su familia tras el regreso de su hermano Kuzey

Selin, la hija menor de Karsu, se convertirá en el lazo que una a su familia tras la vuelta de Kuzey a casa.

Selin es la hija pequeña de Karsu y Reha, y será quien logre unir a su familia tras el regreso de su hermano Kuzey

Publicidad

Nova
Publicado:

Selin es la hija de Karsu y Reha y la menor de sus hermanos, Tilsim y Kuzey. Cuando Kuzey desapareció, ella era solo un bebé, demasiado pequeña para comprender lo que ocurría a su alrededor. A diferencia de sus hermanos, no guarda rencor ni hacia su madre ni hacia Kuzey, porque para ella esa realidad siempre ha formado parte de su vida.

Karsu con su hija Selin
Karsu con su hija Selin | Nova

Ha crecido en medio del dolor familiar, de silencios, de ausencias y de tensiones, pero también con una gran sensibilidad y capacidad de adaptación. Selin observa, escucha y comprende más de lo que parece, y aunque es la más pequeña, a menudo actúa como un puente entre los demás.

Su mirada inocente y su corazón abierto jugarán un papel importante en la reconciliación de la familia, porque no arrastra heridas personales, sino un deseo sincero de unión y de paz.

Karsu con sus tres hijos: Selin, Kuzey y Tilsim
Karsu con sus tres hijos: Selin, Kuzey y Tilsim | Nova
Nova» Series» Amor sin límite» Personajes

Publicidad

Series

Selin es la hija pequeña de Karsu y Reha, y será quien logre unir a su familia tras el regreso de su hermano Kuzey

Selin es la hija pequeña de Karsu y Reha, y será quien logre unir a su familia tras el regreso de su hermano Kuzey

Kuzey, el hijo desaparecido de Karsu y Reha que regresa a casa sin recordar a su verdadera familia

Kuzey, el hijo desaparecido de Karsu y Reha que regresa a casa sin recordar a su verdadera familia

Tilsim, la hija mayor de Kursa, herida por el abandono emocional de su madre tras la desaparición de su hermano Kuzey

Tilsim, la hija mayor de Kursa, herida por el abandono emocional de su madre tras la desaparición de su hermano Kuzey

Filiz es la madre de Karsu y vive atormentada por la desaparición de su nieto Kuzey
Demet Akbag es Filiz Çelik

Filiz Çelik es la madre de Karsu y vive atormentada por la desaparición de su nieto Kuzey

Süsen rompe su silencio: admite que no es novia de Sarp y sus sentimientos por Ömer se reavivan
Momento destacado

Süsen rompe su silencio: admite que no es novia de Sarp y sus sentimientos por Ömer se reavivan

Reha Özkan, el marido infiel y controlador que persigue a Karsu hasta Estambul
Necip Memili es Reha Özkan

Reha Özkan, el marido infiel y controlador que persigue a Karsu hasta Estambul

Rehu Özkan, el esposo que traiciona a Karsu y ahora convierte su vida en un infierno.

Karsu busca desesperadamente a su hijo desaparecido, sin saber que su marido le es infiel con su mejor amiga
Özge Özpirinçci es Karsu Çelik

Karsu Çelik busca desesperadamente a su hijo desaparecido, sin saber que su marido le es infiel con su mejor amiga

Karsu Çelik vive volcada en encontrar a su hijo Kuzey, que ha desaparecido mientras su marido Reha le es infiel con su mejor amiga.

Nova estrena este miércoles Amor sin límite, la serie turca que romperá tu corazón y te hará creer de nuevo en la fuerza del amor

Nova estrena el miércoles Amor sin límite, la serie turca que te hará creer de nuevo en la fuerza del amor

Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado

Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado

Doruk sueña en voz alta y comparte con Asiye su visión de un futuro ideal a su lado

Doruk sueña en voz alta y le cuenta a Asiye cómo imagina su futuro ideal a su lado

Publicidad