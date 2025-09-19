Amor sin límite

Kuzey

Kuzey, el hijo desaparecido de Karsu y Reha que regresa a casa sin recordar a su verdadera familia

Kuzey es el hijo mediano de Karsu y Reha, un niño que desapareció siendo muy pequeño mientras viajaba con su abuela Filiz a Estambul. Durante tres años, su familia vivió sumida en el dolor y la incertidumbre, especialmente su madre, que cayó en una profunda depresión al no tener noticias de él.

Cuando por fin Kuzey reaparece, el reencuentro no es lo que su familia esperaba. El niño ha vivido todo ese tiempo con otra persona a la que considera su padre y no recuerda nada de su verdadera familia. Está confundido, desorientado, y rechaza por completo el vínculo con su madre y sus hermanas.

Kuzey, hijo de Karsu y Reha
A los ojos de Kuzey, Karsu no es una figura protectora, sino alguien que le arrancó de quien él considera su verdadero hogar. Por eso, no solo la rechaza, sino que la culpa directamente de haberlo separado de su familia.

Este conflicto emocional marcará profundamente a todos los personajes, especialmente a Karsu, que deberá reconstruir su relación con él desde cero, enfrentándose a la culpa, la distancia emocional y el trauma acumulado.

Kuzey, por su parte, tendrá que recorrer su propio camino de comprensión y aceptación, en medio de una familia rota que lucha por volver a unirse.

Selin es la hija pequeña de Karsu y Reha, y será quien logre unir a su familia tras el regreso de su hermano Kuzey

Kuzey, el hijo desaparecido de Karsu y Reha que regresa a casa sin recordar a su verdadera familia

Tilsim, la hija mayor de Kursa, herida por el abandono emocional de su madre tras la desaparición de su hermano Kuzey

Filiz es la madre de Karsu y vive atormentada por la desaparición de su nieto Kuzey
Filiz Çelik

Reha Özkan, el marido infiel y controlador que persigue a Karsu hasta Estambul
Reha Özkan

Karsu busca desesperadamente a su hijo desaparecido, sin saber que su marido le es infiel con su mejor amiga
Karsu Çelik

