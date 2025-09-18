Karsu Çelik busca desesperadamente a su hijo desaparecido, sin saber que su marido le es infiel con su mejor amiga

Karsu Çelik es una mujer fuerte, sensible y profundamente entregada al cuidado de sus tres hijos: Tilsim, Kuzey y Selin. Su vida no ha sido fácil. Convive con Reha, un marido infiel, controlador y violento, cuya presencia ha convertido el hogar en un lugar inseguro y hostil.

Tras el nacimiento de Selin, Karsu, agotada y emocionalmente desbordada, envía a Kuzey, su hijo mediano, a Estambul con su abuela materna. Sin embargo, durante el trayecto, el pequeño desaparece sin dejar rastro.

Karsu con sus tres hijos: Kuzey, Selin y Tilsim | Nova

La tragedia rompe por completo el vínculo entre madre e hija: Karsu responsabiliza a su madre de la desaparición y se sumerge en una profunda depresión que la mantiene al borde del abismo durante años.

Tres años después, el destino da un giro inesperado. Karsu encuentra a su hijo perdido, pero también descubre una nueva traición: su marido mantiene una relación secreta con su mejor amiga.

Herida, traicionada y decidida a no seguir soportando más dolor, Karsu toma una valiente decisión. Abandona el hogar y se traslada con sus tres hijos a Estambul, donde les acoge su tía, la hermana de su madre. Allí comenzará una nueva vida, enfrentándose al pasado, reconstruyéndose a sí misma y luchando por el bienestar de sus hijos.