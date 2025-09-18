Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Özge Özpirinçci es Karsu Çelik

Karsu Çelik busca desesperadamente a su hijo desaparecido, sin saber que su marido le es infiel con su mejor amiga

Karsu Çelik vive volcada en encontrar a su hijo Kuzey, que ha desaparecido mientras su marido Reha le es infiel con su mejor amiga.

Karsu busca desesperadamente a su hijo desaparecido, sin saber que su marido le es infiel con su mejor amiga

Publicidad

Nova
Publicado:

Karsu Çelik es una mujer fuerte, sensible y profundamente entregada al cuidado de sus tres hijos: Tilsim, Kuzey y Selin. Su vida no ha sido fácil. Convive con Reha, un marido infiel, controlador y violento, cuya presencia ha convertido el hogar en un lugar inseguro y hostil.

Tras el nacimiento de Selin, Karsu, agotada y emocionalmente desbordada, envía a Kuzey, su hijo mediano, a Estambul con su abuela materna. Sin embargo, durante el trayecto, el pequeño desaparece sin dejar rastro.

Karsu con sus tres hijos: Kuzey, Selin y Tilsim
Karsu con sus tres hijos: Kuzey, Selin y Tilsim | Nova

La tragedia rompe por completo el vínculo entre madre e hija: Karsu responsabiliza a su madre de la desaparición y se sumerge en una profunda depresión que la mantiene al borde del abismo durante años.

Tres años después, el destino da un giro inesperado. Karsu encuentra a su hijo perdido, pero también descubre una nueva traición: su marido mantiene una relación secreta con su mejor amiga.

Herida, traicionada y decidida a no seguir soportando más dolor, Karsu toma una valiente decisión. Abandona el hogar y se traslada con sus tres hijos a Estambul, donde les acoge su tía, la hermana de su madre. Allí comenzará una nueva vida, enfrentándose al pasado, reconstruyéndose a sí misma y luchando por el bienestar de sus hijos.

Nova» Series» Amor sin límite» Personajes

Publicidad

Series

Süsen rompe su silencio: admite que no es novia de Sarp y sus sentimientos por Ömer se reavivan

Süsen rompe su silencio: admite que no es novia de Sarp y sus sentimientos por Ömer se reavivan

Reha Özkan, el marido infiel y controlador que persigue a Karsu hasta Estambul

Reha Özkan, el marido infiel y controlador que persigue a Karsu hasta Estambul

Karsu busca desesperadamente a su hijo desaparecido, sin saber que su marido le es infiel con su mejor amiga

Karsu Çelik busca desesperadamente a su hijo desaparecido, sin saber que su marido le es infiel con su mejor amiga

Nova estrena este miércoles Amor sin límite, la serie turca que romperá tu corazón y te hará creer de nuevo en la fuerza del amor
Estreno a partir de las 21:30 horas

Nova estrena el miércoles Amor sin límite, la serie turca que te hará creer de nuevo en la fuerza del amor

Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado
Momento destacado

Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado

Doruk sueña en voz alta y comparte con Asiye su visión de un futuro ideal a su lado
Momento destacado

Doruk sueña en voz alta y le cuenta a Asiye cómo imagina su futuro ideal a su lado

Doruk le describe a Asiye la vida de sus sueños junto a ella.

La suerte no acompaña a Akif: Suzan descubre su infidelidad con Nebahat y Şevval termina atropellándolo
Momento destacado

La suerte no acompaña a Akif: Suzan descubre su infidelidad con Nebahat y Şevval termina atropellándolo

Akif no pasa por su mejor momento. Suzan descubre su infidelidad con Nebahat y la mujer de Ahmet lo arrolla con su coche.

Final inolvidable de Por ella soy Eva: el amor y la felicidad triunfan en su último capítulo

Final inolvidable de Por ella soy Eva: el amor y la felicidad triunfan en su último capítulo

Ömer y Asiye destapan la verdad sobre la muerte de Sevgi y Ahmet toma cartas en el asunto

Ömer y Asiye destapan la verdad sobre la muerte de Sevgi y Ahmet toma cartas en el asunto

Confesiones, traiciones y un giro inesperado: Plutarco y Juan Carlos acaban en prisión

Confesiones, traiciones y un giro inesperado: Juan Carlos y Plutarco acaban en prisión

Publicidad