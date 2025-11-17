Reha pierde a Karsu tras una convivencia imposible

La vida de Karsu da un giro radical tras la pelea entre Reha y Atilla. La hija de Filiz está harta de que su exmarido se entrometa en su relación con el hijo de Hasan, así que idea un plan para librarse del empresario de una vez por todas. Decide mudarse a casa de Reha con los niños para demostrarle que ella ya no es la misma de antes. "Lo que quiero que vea Reha es que las cosas no volverán a ser como antes aun estando juntos", confiesa a su hermana Irmak y a su madre.

Karsu se instala en casa de su exmarido y deja las cosas claras desde el principio. Quiere que él entienda que ha aceptado convivir bajo el mismo techo únicamente por sus hijos, mientras que Reha sueña con que ella vuelva a ser su mujer. Su llegada, sin embargo, se convierte en una auténtica pesadilla para él: Karsu le delega tareas, como hacer los deberes con los niños, mientras ella se va a dormir.

A la mañana siguiente, la hija de Filiz se va de compras y arrasa con media tienda de decoración y electrodomésticos. Cuando Reha regresa del trabajo y ve todo lo que ha comprado, intenta mantener la calma, pero los nervios le pueden. Teme que haya gastado una fortuna y le recuerda que "no nada en la abundancia".

Por si fuera poco, a Karsu se le ocurre pedir a domicilio un surtido de frutas tropicales y Reha sufre una grave reacción alérgica que lo obliga a ir al hospital para recibir medicación específica.

Al día siguiente, los niños lo visitan en la habitación mientras duerme, pero él les pide que lo dejen solo. Karsu intenta calmarle y él estalla: está harto de su actitud. "Olvídate de la antigua Karsu, porque a partir de ahora las cosas no son así", afirma ella con firmeza.

Karsu también le confiesa que vio la grabación de la discusión que tuvo con Atilla y escuchó todo lo que dijo sobre ella para provocarlo. Reha lo niega y asegura que el hijo de Hasan, al que describe como un mafioso, debió manipular el vídeo. "En mi vida he dicho nada malo de la madre de mis hijos", insiste. Pero Karsu no le cree y le exige que sea honesto con su hija Tilsim y le explique por qué Atilla perdió los nervios.

Tras esta conversación, Karsu decide marcharse de nuevo a casa de su madre, y sus hijos la siguen inmediatamente.