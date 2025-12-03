Reha ve una foto de Karsu junto a Bora y aprovecha para poner a sus hijos en su contra: "Vuestra madre no va a volver con vosotros"

Bora Bozbeyli aprovecha que Karsu es su asistente para invitarla a un baile y, al día siguiente, ambos aparecen en internet agarrados de la mano. En realidad, la hija de Filiz estuvo a punto de caerse al engancharse su vestido en un tacón mientras subía unas escaleras y esa escena fue inmortalizada. Sin embargo, la web que publica la foto asegura que el conocido empresario de Estambul "ha recuperado la ilusión" junto a Karsu.

La hija de Filiz se preocupa al ver la fotografía circulando por internet y se lo comenta a Bora, pero él le resta importancia. Está acostumbrado a ser una figura pública y a que se publiquen rumores sobre él, sean ciertos o no.

Cuando Reha ve la imagen de su ex junto al atractivo Bozbeyli, estalla. Cree que Karsu mantiene una aventura y quiere aprovechar la publicación para alegar ante el juez que ella se casó por conveniencia con un amigo de Kivanç y que ahora coquetea con otro hombre.

Mientras tanto, en la empresa, la tensión entre Bora y Karsu aumenta. Él la regaña injustamente por un trabajo que, en realidad, ella ha realizado de forma impecable. Cansada de su arrogancia, ella le insinúa que debería pedirle disculpas, pero él estalla y le exige que no le replique. La situación empeora cuando Karsu le pasa una llamada de una mujer que asegura ser su novia; Bora se irrita enormemente y ella se excusa diciendo que no lo sabía.

Aun así, el destino parece empeñado en unirlos. Hasan invita a cenar a Bora y le pide que lleve a Karsu con él. El empresario termina aceptando y, de camino a la mansión del padre de Mert Melek, los hijos de ella la llaman y quieren conocer a su jefe. Ella accede y el hijo del amigo de Hasan los saluda educadamente.

Pero al finalizar la videollamada, Reha muestra a los niños la fotografía de Karsu con Bora y les asegura que son pareja. Filiz defiende a su madre y explica que el empresario es solo su jefe, pero Reha insiste en que miente: "Vuestra madre no va a volver con vosotros, prefiere vivir la vida". Sus palabras desestabilizan a los pequeños, y finalmente Deniz rompe a llorar.