Reha logra que sus hijos rechacen a Karsu y arruina su vida una vez más

Reha ha conseguido su objetivo: poner a sus hijos en contra de Karsu. El empresario recoge a los pequeños a la salida del colegio y Tilsim le cuenta que su madre le ha escrito y llamado, pero que no le ha contestado. Su padre les insiste en que no vuelvan a cogerle el teléfono.

De camino a casa, el hermano de Lale anima a su hija mayor a llamar a su madre y la niña acaba haciéndolo. Deniz le confiesa que ya no quieren vivir con ella y la acusa de no ser una buena madre. El pequeño, además, la llama mentirosa. "Deja de llamarnos y no vengas a vernos más. Vete con tu novio ese", le suelta con despecho antes de colgarle. La hija de Filiz se queda paralizada al ver cómo su ex vuelve a salirse con la suya y consigue que los niños la desprecien.

Para rematar, Reha le espeta: "Mis hijos ya han abierto los ojos y saben cómo eres en realidad". Karsu no da crédito. Su alma se rompe cuando Tilsim sale en su defensa y le recuerda a su madre que existen unas fotos con Bora. Antes de finalizar la llamada, él la amenaza: "Vete preparándote, porque voy a airear todos tus trapos sucios y no habrá rincón del mundo en el que puedas esconderte".

Totalmente hundida, Karsu se refugia en el baño para recomponerse, pero Bora la hace llamar, ya que se ha ausentado de una reunión importante. En el pasillo se cruza de nuevo con Reha y pierde los nervios: termina abofeteándolo delante de Bora y varios empleados, y lo expulsa de la empresa.

Sin embargo, su reacción tiene consecuencias inmediatas. El hijo del amigo de Hasan, muy molesto por el espectáculo, decide despedirla: "Ni tu exmarido ni tus peleas familiares me importan", le dice tajante. Una vez más, Reha vuelve a destrozarle la vida… y Karsu no puede hacer nada para evitarlo.