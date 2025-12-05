Juan intenta explicarse ante Norma pero ella lo rehúye

Gabriela y Norma acuden a la hacienda de los Rosales para comprpoba cómo están después de la explosión que sufrieron y Úrusla aprovecha para presumir de que están bien y más ahora que su hija Dínora se ha reconciliado dcon Juan Reyes.

Su hija le cuenta a Norma delante de sus padres y su prima que Juan y sus hermanos se presentaron para pedir disculpas.

Lo cuentan con tantos detalles que parece hasta verdad: que Juan, a pesar de su rudeza, fue capaz de pedir perdón a Dínora después de atacarla.

Aprovechan también para desmentir que la explosión fuera un ataque, sino un simple accidente.

Ellas están tan contentas pensando que han conseguido engañar a Norma diciendo que su Dínora y Juan van a arreglar su situación y Norma se va aceptando que Juan es libre de escoger la esposa que quiera.

¿Cuándo se revelará la verdad sobre esta patraña?