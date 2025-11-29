Pasión de Gavilanes

Norma y Juan, más unidos que nunca: pasan una noche de desenfreno en la hacienda Trueba

Norma acude a la hacienda Trueba en busca del padre de su hijo y, tras semanas distanciados, ambos viven una noche de desenfreno y pasión.

Norma y Juan, más unidos que nunca: pasan una noche de desenfreno en la hacienda Trueba

Norma va a buscar al padre de su hijo a la hacienda Trueba. Están locamente enamorados y ya no pueden vivir el uno sin el otro. Dispuestos a aprovechar al máximo el tiempo perdido, se dejan llevar por sus sentimientos y viven una noche de desenfreno y pasión.

Sin embargo, la hermana de Jimena regresa pronto a casa junto a su madre y hermanas, porque lo último que quiere es que Gabriela descubra que ha acudido a ver a Juan. Gabriela detesta a los hermanos Reyes y nunca aprobaría que ella mantuviera un idilio con uno de ellos.

Ahora que ha retomado su historia de amor con Juan, Norma vuelve a ser feliz y ya piensa en el bautizo de su hijo, Juan David y su deseo es que su novio, Franco y Óscar, acudan a la iglesia. ¿Cómo reaccionará Gabriela si, finalmente, van al bautizo?

Series

