Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

La extrema decisión de Karsu para recuperar a sus hijos: se casa con un amigo de Kivanç

Desesperada por volver a ver a sus hijos tras ser denunciada por Reha, Karsu acepta la arriesgada propuesta de Kivanç: casarse con uno de sus amigos para simular una vida estable y convencer al juez. Un paso extremo que podría cambiarlo todo.

La extrema decisión de Karsu para recuperar a sus hijos: se casa con un amigo de Kivanç

Publicidad

Nova
Publicado:

Kivanç, el nuevo vecino de las Çelik, comienza a sentir algo especial por Irmak y, cuando descubre que Reha ha denunciado a Karsu por acercarse a sus hijos, se le ocurre una idea brillante que podría cambiarlo todo: tiene un amigo que vive en los Países Bajos y podría casarse con ella para hacer creer al juez que lleva una vida estable. Esto beneficiaría a la ex de Reha, ya que así podría recuperar la custodia de sus tres hijos.

La brillante idea del nuevo vecino de las Celik para que Karsu recupere a sus hijos

Aunque la propuesta parece descabellada en un primer momento, Karsu finalmente la acepta. Fingirá estar enamorada para proteger a sus pequeños. La hija de Filiz está convencida de que el nuevo vecino está dispuesto a ayudarla porque se está enamorando de su hermana.

Kivanç presenta a Karsu a su amigo, con quien supuestamente va a contraer matrimonio. El hombre le deja claro que, una vez casados, se marchará y no regresará hasta el momento del divorcio. Ella le pide discreción y le asegura que, cuando recupere a sus hijos, podrán separarse de manera formal.

El amigo de Kivanç conoce a Karsu

Karsu y el amigo de Kivanç no esperan más y se casan por lo civil, mientras ella comienza a contar los días para poder reunirse de nuevo con sus hijos.

Nova» Series» Amor sin límite» Mejores momentos

Publicidad

Series

La extrema decisión de Karsu para recuperar a sus hijos: se casa con un amigo de Kivanç

La extrema decisión de Karsu para recuperar a sus hijos: se casa con un amigo de Kivanç

Pasión de gavilanes - Rosario coincide con Franco en un acto en público después de su separación

Rosario coincide con Franco en un acto en público después de su separación

Pasión de gavilanes - Gabriela descubre que Norma está viéndose con Juan a escondidas

Gabriela descubre que Norma está viéndose con Juan a escondidas

La tragedia vuelve a cebarse con los hermanos Eren: un disparo acaba con la vida de Asiye
Momento destacado

La tragedia vuelve a cebarse con los hermanos Eren: un disparo acaba con la vida de Asiye

La cLa crueldad de Reha no tiene límites: hace detener a Karsu en el colegio tras descubrir que veía a sus hijos a escondidasrueldad de Reha no tiene límites: hace detener a Karsu en el colegio tras descubrir que veía a sus hijos a escondidas
Momento destacado

La crueldad de Reha no tiene límites: manda detener a Karsu en el colegio tras descubrir que veía a sus hijos a escondidas

Pasión de gavilanes - Jimena y Norma empiezan a sospechar que a Sarita le gusta alguien
Momento destacado

Jimena y Norma empiezan a sospechar que a Sarita le gusta alguien

El cambio de aspecto de Sarita, la hermana más seria de las Elizondo, no ha pasado desapercibido para nadie.

Karsu se infiltra en el colegio de sus hijos y vive un momento aterrador
Momento destacado

Karsu se infiltra en el colegio de sus hijos para estar cerca de ellos y vive un momento aterrador

Karsu consigue un trabajo en el colegio donde estudían sus hijos y allí presencia como su pequeña Selin sufre una aparatosa caída.

Pasión de gavilanes - Juan conoce a su hijo Juan David y se emociona como nunca lo habíamos visto

Juan conoce a su hijo Juan David y se emociona como nunca antes

El emotivo vídeo con el que Atilla se despide de Karsu

El emotivo vídeo con el que Atilla se despide de Karsu

Pasión de gavilanes - Sarita tiene un accidente con el coche y Franco la rescata

Sarita tiene un accidente con el coche y Franco la rescata

Publicidad