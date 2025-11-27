Momento destacado
La extrema decisión de Karsu para recuperar a sus hijos: se casa con un amigo de Kivanç
Desesperada por volver a ver a sus hijos tras ser denunciada por Reha, Karsu acepta la arriesgada propuesta de Kivanç: casarse con uno de sus amigos para simular una vida estable y convencer al juez. Un paso extremo que podría cambiarlo todo.
Publicidad
Kivanç, el nuevo vecino de las Çelik, comienza a sentir algo especial por Irmak y, cuando descubre que Reha ha denunciado a Karsu por acercarse a sus hijos, se le ocurre una idea brillante que podría cambiarlo todo: tiene un amigo que vive en los Países Bajos y podría casarse con ella para hacer creer al juez que lleva una vida estable. Esto beneficiaría a la ex de Reha, ya que así podría recuperar la custodia de sus tres hijos.
Aunque la propuesta parece descabellada en un primer momento, Karsu finalmente la acepta. Fingirá estar enamorada para proteger a sus pequeños. La hija de Filiz está convencida de que el nuevo vecino está dispuesto a ayudarla porque se está enamorando de su hermana.
Kivanç presenta a Karsu a su amigo, con quien supuestamente va a contraer matrimonio. El hombre le deja claro que, una vez casados, se marchará y no regresará hasta el momento del divorcio. Ella le pide discreción y le asegura que, cuando recupere a sus hijos, podrán separarse de manera formal.
Karsu y el amigo de Kivanç no esperan más y se casan por lo civil, mientras ella comienza a contar los días para poder reunirse de nuevo con sus hijos.
Publicidad