Gabriela mueve ficha contra Juan y pide a Dinora que lo seduzca ¿lo conseguirá?

Gabriela está dispuesta a todo con tal de separar a Norma de Juan. Al enterarse de que Dinora aún siente algo por él, le da vía libre para que lo seduzca y lo aleje definitivamente de la familia Elizondo.

Llega a oídos de Gabriela que Dinora está interesada en Juan y la invita a su hacienda para hablar a solas con ella. Quiere que la hija del terrateniente Zacarías Rosales lo seduzca para alejarlo de Norma y de su nieto, Juan David.

A Dinora le complace escuchar de su propia boca que tiene vía libre para intentar ganarse el corazón del hermano de Franco. Ella había desistido al ver que Juan y Norma se habían reconciliado pero, al tener el beneplácito de Gabriela, está dispuesta a luchar de nuevo por su amor.

Así que se dirige a la hacienda Trueba y Eva le impide el paso, asegurándole que Juan está muy ocupado y que no la puede atender. Sin embargo, Dinora no hace caso y entra en la propiedad en busca del hermano de Óscar. Al verlo, le pide disculpas por su comportamiento con él y sus hermanos y le pregunta por el bautizo de Juan David.

Le asegura que quiere ser su amiga, y él la acepta encantado, siempre y cuando sus intenciones sean buenas. No se imagina que su verdadero plan es distanciarlo de Norma. Cuando abandona la hacienda, Eva le pide a Juan que vaya con pies de plomo con Dinora. "Esa mujer es muy rara, no te confíes, Juan", le advierte, desconfiando de sus verdaderas intenciones.

Juan y Norma siguen viéndose a escondidas, pero Fernando los sorprende en actitud cariñosa y corre a contárselo a Gabriela, desatando una nueva tormenta en la familia Elizondo.

La pequeña de los Eren intenta celebrar su gran día rodeada de su familia y amigos, pero la ausencia de Asiye hace imposible que pueda disfrutarlo plenamente.

