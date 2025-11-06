Amor sin límite

Atilla secuestra a Karsu para confesarle la verdad sobre su pasado y lo enamorado que está de ella

Atilla secuestra a Karsu en plena calle para contarle toda la verdad sobre su vida. Le revela su amor por ella y el motivo por el que tuvo que alejarse de su lado. ¿La hija de Filiz le dará una segunda oportunidad?

Karsu cierra la librería y se encuentra con Atilla en la calle. El hijo de Hasan la está esperando para hablar con ella, pero Karsu se niega a conversar y él decide llevársela por la fuerza para poder hacerlo con calma.

Atilla secuestra a Karsu para poder hablar con ella

El hermano de Mert Melek la conduce hasta una casita en medio del bosque, mientras ella, indignada, no entiende su comportamiento. "¿Crees que soy un saco de patatas? ¿Crees que puedes cogerme en mitad de la calle, echarme sobre tu hombro y meterme en un coche?", le reclama furiosa. Preocupada por su madre, teme que Filiz esté intentando localizarla, ya que Atilla le ha confiscado el móvil. Sin embargo, su vecino sabe que avisó a su progenitora de que llegaría tarde, así que su excusa no le convence.

Cuando la tensión se calma, Atilla le pregunta por qué rechazó su invitación para verse en secreto en un hotel y, en su lugar, apareció con Lale, la que ahora es su esposa. Karsu le explica que la hermana de Reha fue a visitarla a la librería y le contó que él había pasado una noche romántica con ella en aquel mismo hotel. Atilla lo niega rotundamente, y Karsu ya no sabe a quién creer; lo único que tiene claro es que quiere volver a casa.

El resentimiento de Karsu hacia Atilla

Atilla aprovecha que está a solas con ella para contarle toda la verdad. Le confiesa que es hijo de un importante mafioso al que siempre ha obedecido, hasta que ella apareció en su vida y decidió dejarse llevar por sus sentimientos. Cuando su padre descubrió que estaba enamorado de Karsu, tuvo que alejarse para evitar que Hasan tomara represalias contra ella y sus tres hijos. "Vine a Estambul buscando una nueva vida. Apareces, me engañas y lo pones todo patas arriba", le reprocha Karsu con tristeza, asegurando que hubiera sufrido menos si él simplemente hubiera desaparecido, en lugar de casarse con Lale.

Atilla intenta tranquilizarla diciéndole que nunca ha tenido relaciones matrimoniales con su esposa, pero eso no la consuela.

Atilla le confiesa a Karsu su secreto mejor guadado

Decidido a recuperarla, el hijo de Hasan promete enfrentarse a su padre y hacer todo lo posible para ganarse su perdón. Karsu le da una última esperanza: le pide que se divorcie primero. "Divórciate, aunque no sea de verdad. No quiero tener nada que ver con un hombre casado", le dice la madre de Deniz.

Atilla no puede ocultar su alegría y, para que no haya más secretos entre ellos, le revela finalmente que Mert Melek es su hermano.

