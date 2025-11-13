La familia Çelik se tambalea: Filiz se aleja de Hasan al descubrir quién es en realidad e Irmak se enfrenta a una deuda millonaria

Karsu descubre que el nuevo amigo de su madre es Hasan, y Filiz se queda de piedra al enterarse de que el hombre que ha conquistado su corazón es el padre de Atilla… y además un mafioso. Irmak no puede evitar reírse al ver la situación: le parece surrealista que tanto su madre como su hermana se hayan enamorado de delincuentes, y lo suyo tampoco tiene desperdicio. Ha denunciado a su marido, ahora él está en la cárcel y, para colmo, no ha podido recuperar sus pertenencias porque la policía lo ha confiscado todo.

Filiz, dolida y decepcionada, tiene claro que deben alejarse de Atilla y Hasan. "Ya no hablaremos con ellos", le dice a Karsu. Pero su hija cree que habla desde la rabia y que, cuando se le pase, acabará suavizando su postura con el padre de Mert Melek.

A pesar de la tensión, Karsu mantiene su trabajo en la librería a pesar de la oposición de su madre, y deja claro que no lo hace para estar cerca de Atilla.

Filiz no puede dejar de pensar en Hasan y en su oscuro pasado. De repente, él aparece en su casa con un ramo de flores para disculparse. Ella no le da opción: tira las flores a la basura y le pide que la deje sola. ¿Habrá reconciliación o la fractura será definitiva?

Pero la familia Çelik tiene problemas mucho más graves. Irmak acaba de perder a su bebé y, para rematar, el abogado de Adnan le comunica que figura como gerente en varias empresas de su marido y debe asumir parte de sus deudas. Adnan la hizo firmar hace tiempo unos papeles asegurando que eran simples seguros, y ahora ella se enfrenta a una deuda millonaria sin recursos para afrontarla. Filiz está convencida de que Adnan busca vengarse de su hija por haberlo llevado a prisión. Karsu y su madre están decididas a apoyarla hasta el final.