Nur obliga a Serap a casarse con Yilmaz al conocer el secreto de Tufan

Nur juega su carta más cruel para que Serap se case con Yilmaz: destapa el crimen oculto de Tufan y la empuja a un matrimonio sin amor.

Serap y Yilmaz están a punto de casarse. Debería ser el día más feliz para la novia, pero la joven no está segura de dar el paso. "Aún estoy enamorada de Tufan", le confiesa a Ferda, la hermana del exfutbolista.

Serap le confiesa a Ferda que está enamorada de Tufan

Nur percibe la preocupación en el rostro de Ferda tras hablar con la prometida y sospecha que algo no va bien. Decidida a evitar a toda costa que Serap cancele la boda, va a buscarla y trata de convencerla: "Tienes que caminar hacia el altar y tomar la mano de tu marido", le insiste.

Pero, temiendo que se eche atrás en el último momento, Nur decide revelarle el gran secreto de Tufan: atropelló mortalmente a un hombre y se dio a la fuga. Serap queda en shock. La manipuladora mujer le asegura que el hombre que ama no es quien cree y que jamás la dejará, porque si la verdad saliera a la luz podría acabar en prisión.

Nur emplea sus artimañas para que Serap se case con Yilmaz

Finalmente, Nur logra su objetivo: Serap se casa con Yilmaz, el hombre al que no ama.

