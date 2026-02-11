Gael le confiesa a Leona que está enamorado de ella y le pide el divorcio a Columba

La tensión estalla en la familia Torrenegro cuando Gael decide sincerarse con su esposa. "Eres la madre de mis hijos y mereces que sea honesto contigo", le dice antes de admitir que está enamorado de Leona Bravo.

La confesión deja a Columba fuera de sí. Incapaz de contener los celos, le recuerda la advertencia que ya le había hecho: si volvía a tener otra aventura, mataría a la mujer en cuestión. Gael intenta aclararle que Leona jamás se le ha insinuado, pero ella le exige que se aleje de inmediato si no quiere tener problemas. Él, firme, le responde que Bravo seguirá trabajando en la empresa cervecera porque es el director general y no piensa despedirla.

La noticia también sacude a Ramsés y Josefa. Sus padres descubren los sentimientos de su hijo y tratan de hacerlo entrar en razón. El patriarca cree que Gael sigue arrastrando el trauma de su relación con Marena Ramos y que solo quiere "rescatar" a Leona, a quien considera una mujer vulnerable. Sin embargo, Gael lo tiene claro: "Lo que siento por Leona es real. Hace que la sangre me corra por las venas".

Desesperada, Columba recurre a su suegra para que interceda. Josefa le pide a su hijo que ponga en una balanza los años de matrimonio y lo que ha construido con su esposa, insinuando que lo suyo con Bravo podría ser un simple romance pasajero. Pero Gael no da marcha atrás y termina pidiéndole el divorcio a Columba. Ramsés le advierte que los romances fugaces pueden acabar en tragedia.

La situación se complica aún más cuando Leona acude a la mansión para trabajar. Columba no tarda en encararla, la insulta y la acusa de seducir a su marido. Bravo no se queda callada: asegura que siempre ha frenado a Gael y que incluso lo rechazó cuando intentó besarla. La discusión sube de tono hasta que ambas acaban abofeteándose.

Más tarde, Gael se disculpa con Leona por el comportamiento de su mujer y vuelve a declararle su amor. "Eres la mujer que he estado esperando toda mi vida", le confiesa. Pero Leona no está convencida: cree que lo que siente es solo atracción. Gael, sin embargo, insiste en que su amor crece cada día.

¿Dará Leona una oportunidad a Gael o esta historia terminará en tragedia?