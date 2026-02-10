Leona vive una auténtica pesadilla: es secuestrada y decide olvidar a David para siempre

Calixto secuestra a Leona sin que ella pueda verle el rostro. La amordaza y le venda los ojos. El marido de Camila intenta abusar de ella, pero Ramsés se lo impide y la deja encerrada en una cabaña fría y destartalada.

Minutos más tarde, uno de los hombres del marido de Josefa la libera para que pueda salir de allí. Bravo, todavía en shock, lo primero que hace es llamar a Consuelo para que vaya a buscarla. David la acompaña y se reencuentra con ella en el centro de rehabilitación donde estaban trabajando.

Mientras tanto, ya en casa, Ramsés decide no pasar por alto lo ocurrido con Leona y castiga brutalmente a Calixto por haber intentado violarla. Le marca la pierna con un hierro al rojo vivo. "Leona no será tuya. Es tanta mujer para ti que solo podrías tenerla a la fuerza", le recuerda al marido de su hija.

Consuelo y David llegan a la cabaña abandonada donde se encuentra Leona. La madre de Benjamín y Anaju agradece a su exnovio toda la ayuda que le ha brindado hasta ahora, pero le pide que, a partir de este momento, se mantenga al margen. "Renuncia a los Torrenegro. La misión de hacer justicia y de recuperar a mis hijos ahora es solo mía", le dice con firmeza. Además, le confiesa sin rodeos: "No quiero sufrir más y, por eso, decido dejar de amarte".