Leona vive una auténtica pesadilla: es secuestrada y decide olvidar a David para siempre

Leona es secuestrada y retenida en una cabaña abandonada tras sufrir un intento de agresión. Aunque logra salir con vida, la experiencia marca un antes y un después: agradece a David su ayuda, pero toma una decisión irrevocable y pone fin a su historia con él.

Calixto secuestra a Leona sin que ella pueda verle el rostro. La amordaza y le venda los ojos. El marido de Camila intenta abusar de ella, pero Ramsés se lo impide y la deja encerrada en una cabaña fría y destartalada.

Minutos más tarde, uno de los hombres del marido de Josefa la libera para que pueda salir de allí. Bravo, todavía en shock, lo primero que hace es llamar a Consuelo para que vaya a buscarla. David la acompaña y se reencuentra con ella en el centro de rehabilitación donde estaban trabajando.

Leona le pide ayuda a Consuelo

Mientras tanto, ya en casa, Ramsés decide no pasar por alto lo ocurrido con Leona y castiga brutalmente a Calixto por haber intentado violarla. Le marca la pierna con un hierro al rojo vivo. "Leona no será tuya. Es tanta mujer para ti que solo podrías tenerla a la fuerza", le recuerda al marido de su hija.

Ramsés le inflige un castigo a Calixto

Consuelo y David llegan a la cabaña abandonada donde se encuentra Leona. La madre de Benjamín y Anaju agradece a su exnovio toda la ayuda que le ha brindado hasta ahora, pero le pide que, a partir de este momento, se mantenga al margen. "Renuncia a los Torrenegro. La misión de hacer justicia y de recuperar a mis hijos ahora es solo mía", le dice con firmeza. Además, le confiesa sin rodeos: "No quiero sufrir más y, por eso, decido dejar de amarte".

Leona decide olvidar a David: "No quiero sufrir más y, por eso, decido dejar de amarte"

