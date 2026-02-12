Columba recibe los papeles del divorcio y Gael comunica a sus hijos su decisión de separarse

Columba recibe la demanda de divorcio y exige explicaciones a Gael. El padre de Kika está furioso tras descubrir que Ramsés y su mujer están implicados en una red de tráfico de mujeres.

Gael le deja claro a Columba que no quiere seguir casado con alguien "sin escrúpulos". "No soporto ni un minuto más a tu lado", le espeta.

También, se enfrenta a su padre. Le recuerda que años atrás lo obligó a alejarse de Marena Ramos, la mujer de la que estaba enamorado y con la que tuvo dos hijos. Confiesa que su matrimonio con Columba fue un compromiso y lanza una advertencia: "A partir de ahora, voy a hacer con mi vida lo que me dé la gana".

Columba, fuera de sí, rompe los papeles del divorcio cuando descubre que Gael quiere rehacer su vida con Leona Bravo. Ramsés y ella intentan convencerlo apelando a sus hijos, pero Gael es tajante: no piensa dar marcha atrás. "Me dais asco y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que caigáis", sentencia.

Después, habla con Kika y Oliver para comunicarles su intención de separarse. Les asegura que seguirán viviendo en la mansión y que él y su madre solo serán amigos. Kika recibe la noticia como un jarro de agua fría y lo acusa de destruir la familia. Incluso amenaza con marcharse con su madre si se divorcia. Oliver, por su parte, teme sufrir las consecuencias de la ruptura.

Entre lágrimas, Kika busca a Columba, quien le confiesa que Gael la ha dejado por Leona Bravo y logra ponerla de su lado para impedir que su progenitor rehaga su vida.