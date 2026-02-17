Gael y David luchan por el amor de Leona y la sorprenden con un beso

Leona tiene una cita romántica con Gael y, cuando está a punto de salir de casa para reunirse con él, se encuentra con David, que no duda en preguntarle si realmente está enamorada del hijo de Ramsés.

Ella le confiesa que sigue un plan para destruir a Ramsés y a su hijo, ambos implicados en un turbio negocio de trata de mujeres. David admite que no deja de pensar en ella y termina besándola. La reacción de Leona es inmediata: le da una bofetada y le deja claro que jamás volverá a su lado. Además, le manifiesta su intención de casarse con el hijo de Josefa.

Pese a todo, Leona acude a su cita con Gael. Van a un restaurante con mariachis y él incluso le dedica una canción. De regreso a casa, el empresario le confiesa que siente un amor muy profundo por ella y la besa. Leona no se opone, pero se muestra incómoda y así se lo confiesa después a Consuelo.

Ahora tiene más claro que nunca que los Torrenegro no pueden descubrir su verdadera identidad, ya que pondría en peligro a sus hijos, Benjamín y Anaju.