El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Gael y David luchan por el amor de Leona y la sorprenden con un beso

Gael y David se dejan llevar por lo que sienten y besan a Leona, mientras ella mantiene su acercamiento al hijo de Ramsés como parte de su plan para destruir a los Torrenegro.

Gael y David luchan por el amor de Leona y la sorprenden con un beso

Publicidad

Nova
Publicado:

Leona tiene una cita romántica con Gael y, cuando está a punto de salir de casa para reunirse con él, se encuentra con David, que no duda en preguntarle si realmente está enamorada del hijo de Ramsés.

David le roba un beso a Leona

Ella le confiesa que sigue un plan para destruir a Ramsés y a su hijo, ambos implicados en un turbio negocio de trata de mujeres. David admite que no deja de pensar en ella y termina besándola. La reacción de Leona es inmediata: le da una bofetada y le deja claro que jamás volverá a su lado. Además, le manifiesta su intención de casarse con el hijo de Josefa.

Leona le habla a David de sus planes con Gael

Pese a todo, Leona acude a su cita con Gael. Van a un restaurante con mariachis y él incluso le dedica una canción. De regreso a casa, el empresario le confiesa que siente un amor muy profundo por ella y la besa. Leona no se opone, pero se muestra incómoda y así se lo confiesa después a Consuelo.

Ahora tiene más claro que nunca que los Torrenegro no pueden descubrir su verdadera identidad, ya que pondría en peligro a sus hijos, Benjamín y Anaju.

Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

Publicidad

Series

Civan le pide matrimonio a Ela, pero la felicidad de los jóvenes se ven enturbiada tras el accidente de Ceren a caballo provocado por Nur

Civan le pide matrimonio a Ela, pero la felicidad de los jóvenes se ven enturbiada tras el accidente de Ceren a caballo provocado por Nur

Gael y David luchan por el amor de Leona y la sorprenden con un beso

Gael y David luchan por el amor de Leona y la sorprenden con un beso

Juan Pablo Shuk se somete a nuestro test y habla sin filtros de su vida personal y de Fernando Escandón en Pasión de Gavilanes

Juan Pablo Shuk se somete a nuestro test y habla sin filtros de su vida personal y de Escandón en Pasión de Gavilanes

Pasión de gavilanes - Gabriela le pide un último favor a Juan Reyes
Momento destacado

Gabriela le pide un último favor a Juan Reyes

Velvet el nuevo imperio - Alberto reacciona y reconoce a Isabel como su madre
Momento destacado

Alberto reacciona y reconoce a Isabel como su madre

Dafne pide perdón a Ceylin por su padre y por Çinar
Momento destacado

Dafne pide perdón a Ceylin por su padre y por Çinar

Lo que Dafne quiere es que todo vuelva a ser como antes y Ceylin perdone el daño que le hizo su familia.

El bonito gesto de Serap a Tufan se ensombrece con una confesión que los separa
Momento destacado

El bonito gesto de Serap a Tufan se ensombrece con una confesión que los separa

Serap le entrega a Tufan los gemelos que le compró tras su boda frustrada, pero sus sinceras palabras los acaban distanciado de nuevo.

Civan comunica a su familia que no desea casarse con Ceren y desata la furia de su madre Nur

Civan comunica a su familia que no desea casarse con Ceren y desata la furia de su madre Nur

Leona finge estar enamorada de Gael para culminar su venganza contra los Torrenegro

Leona finge estar enamorada de Gael para culminar su venganza contra los Torrenegro

Juan intenta rescatar a Gabriela sin éxito y Dínora desata el caos en la hacienda Elizondo al disparar contra Óscar y Franco

Juan intenta rescatar a Gabriela sin éxito y Dínora desata el caos en la hacienda Elizondo al disparar contra Óscar y Franco

Publicidad