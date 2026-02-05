David sorprende a Leona con una romántica pedida de mano y ella acepta

El amor invencible

David le pide matrimonio a Leona de una forma muy romántica y ella acepta emocionada.

Ana Julia se siente profundamente traicionada por su madre y toma una decisión drástica: irse de casa. Desesperada, le pide a Leona que la deje vivir con ella.

Mientras tanto, David acude al hospital para visitar a su madre, Clara, que continúa ingresada tras sufrir una fuerte caída y golpearse la cabeza. Por suerte, su evolución es favorable y los médicos deciden darle el alta.

En el hospital también está Jacinta, que se queda en shock al enterarse de que su hermano fue disparado en la casa de campo durante la cacería de los Torrenegro. El terapeuta resta importancia a lo ocurrido al considerarlo un accidente y aprovecha para contarle que Ana Julia ha descubierto que Camila y Calixto no son sus padres biológicos.

Además, le confiesa su mayor temor: que Ramsés y Gael descubran que Leona es en realidad Marena. Decidido a protegerla, toma una decisión que cambiará sus vidas para siempre: pedirle matrimonio. "Quiero que sea mi esposa", le dice a Jacinta, a quien también revela su intención de confesarle que Benjamín es su hijo. La gran pregunta queda en el aire: ¿accederá Jacinta a contarle la verdad a Leona?

Llega entonces el momento más esperado por David. Con el anillo de compromiso en su poder, sorprende a Leona con una romántica e inesperada pedida de mano. "Eres la mujer de mi vida y voy a dedicar mi existencia a hacerte feliz. ¿Quieres casarte conmigo?", le dice con ternura.

Leona acepta sin dudarlo y ambos se funden en un apasionado beso ante la atenta mirada de sus familias. Ana Julia también presencia el emotivo momento y Leona le pide discreción, para que no revele a los Torrenegro que se han comprometido.

