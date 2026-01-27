El amor invencible

Benjamín descubre el secreto que une a su familia con los Torrenegro

La felicidad de David tras iniciar su relación con Leona se ve truncada cuando Benjamín irrumpe exigiendo respuestas. El joven descubre secretos ocultos sobre su verdadera familia y el oscuro pasado que los une a los Torrenegro.

Nova
David está pletórico de felicidad. Leona ha aceptado ser su novia y él no duda en compartir la noticia con su madre y su hermana, Jacinta. Sin embargo, la alegría se ve interrumpida cuando Benjamín irrumpe hecho una furia: su supuesto padre, Jeremías, le ha confesado que su familia le ha estado mintiendo. El joven exige una explicación.

David se sincera con su sobrino Benjamín

David decide no seguir engañándolo y le cuenta toda la verdad. Le revela que en realidad no se llama David, sino Adrián Hernández, y que tuvo que cambiar de identidad para protegerse. También, le habla de su romance con Marena Ramos y de la persecución que sufrió por parte de personas muy peligrosas, que acabaron asesinando a su familia.

Por su parte, Alejo le confiesa a Benjamín que Clara es su verdadera madre y Jacinta su hermana, un secreto que ocultaron para no levantar sospechas. Desconcertado, Benjamín quiere saber qué hizo Marena para que intentaran matarla. Su tío le explica que su único "error" fue enamorarse del hombre equivocado y descubrir que aquella familia estaba implicada en crímenes muy turbios.

Alejo continúa sincerándose y le revela que Marena Ramos es en realidad Leona Bravo, el amor de su vida. "Mataron a su familia y a sus hijos, y una familia buena la adoptó", le confiesa al joven.

Alejo le habla a Benjamín de Marena Ramos

Antes de terminar la conversación, David le pide a su sobrino que sea prudente y no cuente nada a nadie. Jacinta añade una última revelación: las personas malvadas de las que han hablado pertenecen a la familia Torrenegro y son extremadamente peligrosas. Benjamín se queda en shock al descubrir quiénes son los verdaderos enemigos.

