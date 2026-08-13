Mahir rompe para siempre con Asaf y Ozan se fuga durante su traslado a prisión

Mahir encuentra una carta de su abuelo en su despacho dirigida a él. En la que admite que él acabó con la vida de su hijo Mehmet y que la fortuna que posee de la familia Yilmaz no está manchada de sangre inocente. El dinero que ganó ilegalmente lo tiene en otra cuenta a parte.

Además, Asaf le pide que entregue a cada miembro de la familia su parte de la herencia y termina la carta pidiéndole perdón.

El comisario le muestra a Canfeza la misiva de su abuelo y no puede ocultar su tristeza. Está muy decepcionado con su Asaf. No puede entender cómo su propio abuelo ordenó matar a su hijo. "Mi abuelo me ha roto el corazón. Nunca le perdonaré", le dice a su mujer.

Además, admite que hubiera preferido que hubiera muerto el día que le disparó en el acantilado cuando intentaba acabar con la vida de Canfeza. Ella entiende perfectamente cuáles son sus sentimientos porque a él le ocurrió lo mismo cuando descubrió que su padre había sido uno de los responsables de la muerte de Mehmet.

El hijo de Süreyya da gracias a dios por tener a su mujer a su lado en estos momentos tan delicados para él.

Mahir decide acudir al hospital a visitar a su abuelo que sigue en coma. Quiere decirle lo que piensa de él. "No perdono lo que has hecho, Por tu culpa, mi padre está muerto", le dice con rencor.

Además, tampoco puede olvidar lo que a punto estuvo de hacerle a Canfeza y al bebé que está esperando en el acantilado. Quería que la joven se lanzara al mar sin importarle que está embarazada.

Le dice que ha leído su carta y que devolverá todo lo que ha robado al Gobierno. Además, le asegura que repartirá la herencia como le pidió en la carta. Se despide de él. "No volveré nunca más. A partir de ahora, es entre tú y papá", le dice entre lágrimas y abandona la habitación donde está Asaf. En ese momento, llegan las enfermeras, parece que su abuelo comienza a encontrarse mal. ¿Terminará perdiendo la vida?

Por otra parte, Kürsat teme que su hijo Ozan intente vengarse de él cuando salga del hospital y sus sospechas son ciertas. Su nieta se lo confirma. Le cuenta que su progenitor le dijo que iba a morir pronto y que se la iba a llevar lejos. Al ver a la niña tan preocupada, el padre de Canfeza la tranquiliza diciéndole que su Ozan estaba bromeando. "¿No vas a morir, verdad? Porque yo ahora te quiero mucho", le dice la pequeña muy triste.

Cuando es trasladado a la cárcel, lo liberan los hombres de Selim que se han disfrazado de policías.

Lo primero que hace es llamar a Sare para comunicarle que ha logrado escapar. Quiere que coja a su hija y se la lleve de casa de su padre Kürsat. Además, también quiere que vaya Canfeza con ellas. Ella teme que vaya a cometer una locura. ¿Acabará haciendo caso a Ozan?