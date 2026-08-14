El amor se impone tras la venganza y las traiciones en Cuento de una noche: repasamos los mejores momentos del último capítulo

Seis años después, Mahir y Canfeza ya tienen una preciosa hija. Parece que Mehmet no se equivocaba cuando, en el sueño, le dijo a su hijo que algún día sería padre de una niña.

El matrimonio despierta junto a la pequeña, que les cuenta que ha soñado con un cumpleaños lleno de sorpresas. La pareja no puede ser más feliz. Después de todo lo que han vivido, por fin han conseguido formar la familia con la que siempre soñaron.

Además, ese día tienen un motivo muy especial para celebrar: su hija cumple cinco años. Entre los invitados están Sare, embarazada y del brazo de Salih, prueba de que ambos lograron superar sus diferencias. También, acude Kürsat, que consiguió sobrevivir al disparo que Mahir se vio obligado a efectuar cuando Ozan le obligó a hacerlo para salvar la vida de Canfeza.

Tras varios años de felicidad, Mahir recibe un nuevo destino como comisario en Denizli, por lo que la familia debe abandonar Estambul. Aunque afronta esta nueva etapa con ilusión, le cuesta despedirse de la casa de sus abuelos, Asaf y Afet, donde vivió algunos de los momentos más felices, pero también más duros, de su vida. "Es el final de este cuento", le dice Mahir a su mujer. "A mí me ha gustado este cuento", responde Canfeza con una sonrisa.

A la mañana siguiente, la pareja se despide de los Kilimci. La hija de Mahir y la de su tío Ferman, muy unidas, se funden en un emotivo abrazo antes de prometerse que volverán a verse muy pronto en Denizli.

Uno de los momentos más emotivos llega cuando Afet, que continúa sufriendo amnesia, se despide de Mahir creyendo que está hablando con Mehmet.

Antes de poner rumbo a Denizli, Süreyya lanza un jarrón de agua detrás del coche para desearles un buen viaje, una tradición muy popular en Turquía que simboliza el deseo de que el camino transcurra sin contratiempos y que algún día regresen sanos y salvos.

Finalmente, Mahir y Canfeza ponen rumbo a Denizli junto a su hija y a Gülizar, la madre de Kürsat. Comienza para ellos una nueva vida, llena de esperanza y de nuevos recuerdos por construir.

Así termina para siempre el cuento de Mahir y Canfeza, una historia de amor, traición y venganza que ha conquistado a los espectadores de Nova. ¡Los echaremos de menos!