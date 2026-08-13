Ozan obliga a Mahir a disparar a Kürsat para salvar a Canfeza

Sare consigue convencer a Canfeza para que salga de casa y la acompañe con la excusa de que quiere despedirse de ella antes de marcharse de Estambul.

Sin embargo, cuando la joven se sube al coche, descubre que su antigua amiga le ha mentido. En el interior del vehículo la espera su hermano Ozan, que la apunta con un arma.

El hijo de Handan le confiesa que está dispuesto a vengarse de todos los que le han traicionado y que, después, se marchará muy lejos junto a su hija.

En ese momento, Mahir llama a su mujer, pero Ozan le impide responder. El comisario presiente que algo no va bien y sus sospechas se confirman cuando recibe en su móvil varias fotografías de Canfeza maniatada, con una pistola apuntándole a la cabeza.

Ozan le envía la ubicación de una vieja nave y le exige que acuda solo para encontrarse cara a cara con él. También cita allí a Kürsat, al que manda las mismas imágenes para obligarlo a presentarse.

Cuando ambos llegan al lugar, Ozan les hace una videollamada y le comunica a su padre que ha llegado el momento de pagar por todas sus traiciones. "Quiero que mueras delante de mí", le dice su hijo.

Kürsat espera que sea su propio hijo quien apriete el gatillo, pero Ozan los sorprende al ordenar a Mahir que sea él quien acabe con la vida de su suegro.

El comisario se niega, pero, al comprobar que Ozan está dispuesto a todo, no tiene otra opción para salvar a su mujer y termina disparando a Kürsat. ¿Acabará con su vida?

Mientras tanto, Sare consigue hacerse con un arma y dispara contra Ozan para impedir que siga haciendo daño. El joven muere y Canfeza sale ilesa.

Sin embargo, la pesadilla no termina ahí. Mahir acaba de matar al padre de su mujer para salvarle la vida. ¿Podrá Canfeza perdonarlo?