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Damián promete no volver a separarse de Elisa ahora que sabe que no son hermanos

Damián se entera de la muerte de Augusto y de que no es hermano de Elisa a la vez. Y no ha dudado en ir a encontrarse con la mujer a la que ama, tras la insistencia del padre Lupe.

Damián promete no volver a separarse de Elisa

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Elisa está tan destrozada por la muerte de su padre Augusto que se está empezando a encontrar mal, siente mareos. Por lo que llaman al doctor Edmundo Tovar para que la atienda. Este se cruza con Carmina y le dice que en parte se siente responsable de que Augusto se haya quitado la vida, porque él se enteró de que su mujer le fue infiel con su amigo el propio doctor.

Elisa necesita a Damián a su lado, pero el chico todavía no sabe nada de lo ocurrido porque su madre Alfonsina lo tiene aislado de la noticia. Pero al final termina enterándose, muy tarde, y siente mucho no haber podido estar al lado de Elisa en esos momentos.

Hasta que el propio padre Lupe en persona va al despacho de trabajo de Damián y le dice que lo llamó por teléfono para contarle la desgracia, pero no había manera de contactar con él.

Pero el padre Lupe va a visitarlo por otra razón. Su tío le recomienda que saque a Elisa de esa casa, que se case con ella y la separe de su tía Carmina, y le de el amor que necesita, porque sabe que está enamorada de ella y no de Florencia.

Damián promete no volver a separarse de Elisa

Y además aprovecha para contarle que ¡Elisa y él no son hermanos! Que solo fue una mentira de Carmina pero que ya se aclaró. Aunque Elisa le pidió al padre Lupe que no se lo contara a Damián, el hombre lo está revelando por el bien de la joven.

Al final Damián va a ver a Elisa después de enterarse en el mismo día de la noticia, aunque presentía que algo grave estaba pasando. De hecho, ambos estuvieron en casa del otro buscándose y no se encontraron porque estaban buscándose en otra parte. Damián le promete que nunca más la va a dejar sola ahora que sabe que no son hermanos.

Damián promete no volver a separarse de Elisa

Pero el padre Lupe no deja de investigar. Va a buscar a Horacio y le pregunta qué pasó con la muerte de Augusto porque sabe que se encontraba con Carmina cuando sucedieron los hechos, y sabe que tiene razones para ocultar lo que fuera. Horacio asegura que quiere dejar atrás la mala vida pero el padre Lupe sigue sospechando de él.

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