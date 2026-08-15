El padre Lupe piensa que Carmina mató a Augusto

El padre Lupe sigue pensando que Augusto no se quitó la vida, sino que alguien lo mató. Y llama a Carmina para decirle lo que piensa.

Ella se hace la loca y dice que quién podría hacer algo así pero el hombre lo tiene bien claro: ¡ella!

Casi podría asegurar que a Augusto lo mató ella.

Justo en ese momento entra Lolita y le pregunta por qué piensa eso. El padre sabe que Carmina estuvo en la quinta a la misma hora que ocurrió la desgracia.

Lolita confirma que Carmina había salido de la casa, porque ella la vio irse, y estaba con la esposa del doctor Tovar.

Pero el padre se pregunta por qué entonces Gael la vio salir de la casa con Horacio en la camioneta al anochecer cuando él iba a ver a Elisa.

Al final Carmina inventa una confesión en la que dice que regresó de casa de Begoña a por las maletas y que pidió a Horacio ayuda. Además insiste en que tiene un testigo de que Augusto no se encontraba en casa cuando ella recogió las maletas. ¿A qué se referirá?

Aun así, el padre Lupe sigue teniendo sus dudas sobre ella y sobre Horacio. Lolita dice que pone la mano en el fuego por su marido. ¡La pobre no sabe de lo que es capaz su marido, que encima es detenido por otros asuntos!

Carmina se hace la víctima y empieza a llorar y a enfrentarse al padre diciéndole que quería a Augusto más que a su vida. ¡Lo echa de casa a gritos!