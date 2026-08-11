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Los Kilimci y los Yilmaz celebran el Bayram ajenos a la venganza que Ozan prepara contra Kürsat

La celebración del Bayram reúne a las familias Kilimci y Yilmaz en un ambiente festivo pero la paz dura poco. Ozan pone en marcha un plan para vengarse de Kürsat. ¿Correrá peligro su vida?

Los Kilimci y los Yilmaz celebran el Bayram ajenos a la venganza que Ozan prepara contra Kürsat

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Los Kilimci y los Yilmaz se reúnen para celebrar el Bayram, la festividad que pone fin al mes de ayuno del Ramadán. Las dos familias disfrutan de una gran comida en la mansión de los abuelos de Mahir.

Durante la celebración, la abuela de Canfeza se percata de que a Afet le ocurre algo extraño. La llama por otro nombre y parece no guardar ningún rencor a la madre de Kürsat, el asesino de su hijo Mehmet.

Por otro lado, el padre de Canfeza le cuenta a Mahir que ha llevado a la hija de Ozan al hospital para que pueda visitar a su padre. El comisario le revela que el criminal será trasladado a prisión al día siguiente, una conversación que Sare escucha por casualidad. ¿Le contará a Ozan lo que ha descubierto?

Mientras tanto, la que fuera prometida de Salih intenta limar asperezas con Canfeza y la busca en el interior de la mansión para hacer las paces con ella. Sin embargo, la esposa de Mahir todavía está muy dolida. "Me has hecho mucho daño", le responde antes de regresar al jardín para reunirse con el resto de la familia.

En ese momento, Sare recuerda las palabras de Ozan, quien le aseguró que para los Kilimci siempre sería una simple sirvienta.

Ozan planea acabar con la vida de su padre Kürsat

Por su parte, Ozan recibe de manos de un hombre que se hace pasar por médico un teléfono móvil. Detrás de todo está Selim, que se pone en contacto con él para hablar de su plan. Todo apunta a que el malvado empresario está dispuesto a ayudarle a escapar, pero antes de huir, el hijo de Kürsat tiene un único objetivo: vengarse de su padre. "Pagará por todos sus errores", le asegura a Selim.

Su intención es acabar con la vida del marido de Gülizar durante la celebración del Bayram. ¿Conseguirá llevar a cabo su plan de venganza contra Kürsat?

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