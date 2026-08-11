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Elisa descubre que su padre Augusto está muerto

Todos piensan que ha sido un suicidio pero entonces Carmina dice algo que hace sospechar de ella.

Elisa descubre que su padre Augusto está muerto

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Augusto está muerto pero lo que no saben todavía es cómo ha ocurrido su muerte.

Ahora que Elisa y Augusto empezaban a mejorar su relación, la joven se ha encontrado con la peor de las noticias. ¡Augusto está muerto!

Se lo encuentra sentado en la silla de su despacho después de que la llamara porque quería hablar con ella, justo cuando Elisa comentaba con Lolita qué querría contarle su padre. Ahora ya nunca lo sabrá. Al menos de momento, porque Ramona sigue sabiendo la verdad.

Elisa descubre que su padre Augusto está muerto

Cuando don Lucio llama por teléfono a Carmina para anunciarle la muerte de su marido, ella se hace la sorprendida y acude llorando a la casa.

Allí Lucio le cuenta que Augusto se quitó la vida y Carmina pide que dejen estar la situación, pues está bien claro que se disparó con la escopeta. Pero entonces Lucio le pregunta cómo sabe eso si él no ha mencionado nada de eso, solo que se quito la vida, pero no dijo cómo.

Y Elisa, que está destrozada, le grita preguntando lo mismo. ¿Cómo es que sabe lo que pasó si acaba de llegar?

Elisa descubre que su padre Augusto está muerto

¿Van a destapar el peor secreto de Carmina?

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