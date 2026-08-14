Damián descubre que su todavía prometida Florencia está embarazada

Elisa decide marcharse de la quinta con Damián pero no piensa dejar a Carmina como la dueña de todo, si no que volverá a por lo que es suyo.

Pero antes de irse, Carmina tiene una amarga sorpresa para ellos. Ha llamado a Alfonsina. Esta le dice que todavía no sabe que una madre es capaz de todo por sus hijos, pero que muy pronto va a saber de qué le habla, ¡porque su prometida Florencia está embarazada!

Alfonsina le entrega un documento que lo prueba. Damián se queda estupefacto. ¡No tenía ni idea de que Florencia se había hecho análisis!

Alfonsina chantajea a su hijo diciéndole si sería capaz de abandonar a su propio hijo por irse con otra mujer y a Elisa diciéndole que si, ahora que acaba de perder a su padre, sería capaz de separar a un padre de un hijo.

Elisa le dice que eso lo cambia todo, pero Damián quiere hablar las cosas con ella. Elisa está destrozada. Aunque lo ama con toda su alma piensa que nunca podrán ser felices. Para ella eso lo cambia todo y ante esas circunstancias no quiere pasar su vida con él.

Lo que por supuesto Damián no sabe es que Florencia está embarazada ¡pero no de él!

El plan que Alfonsina pensó para ella ha salido como esperaba. Es más, como ya ha cumplido su parte del trato pone en libertad al padre de Florencia.