Elisa recupera su quinta y Carmina se marcha con Gabino

¡Por fin una buena noticia para Elisa! Después de muchos duros momentos, Elisa ha conseguido recuperar la quinta de su familia. Su tía Carmina abandona el lugar y ella puede mudarse de nuevo junto a Lolita y sus seres queridos a su hacienda.

Carmina hace las maletas y cierra la puerta de la hacienda por última vez, entre lágrimas y recordando de manera tormentosa todos los momentos que vivió allí dentro. ¡Hasta mató a su marido Augusto en esa casa!

Ahora Carmina vive en casa de Gabino y aunque piensan que sus planes empiezan a salir bien, sieguen temiendo que la verdad pueda salir a la luz porque siguen sin saber dónde está Horacio, que vio cómo Carmina mataba al padre Lupe.

¡Hasta que se lo encuentran escondido en su propia casa! Pero no solo eso, sino que Horacio ha encontrado ¡un cadáver enterrado en el jardín! Horacio no quiere desaparecer hasta poder llevarse a Lolita con él.

Horacio también le contó a Braulio que él, por orden de Gabino, estuvo detrás del incendio en el que murió doña Blanca.

Justo en ese momento Gabino entra en el bar en el que están Damián y Braulio conversando, y pregunta por el paradero de Horacio. Cuando Damián lo escucha le pregunta por qué tiene miedo de que Horacio vaya a la policía. ¡Damián también piensa que Gabino es responsable de la muerte de su tío Guadalupe!

La que no está tan feliz es Paloma, que se desahoga con Florencia y pide ayuda a Elisa a escapar de esa situación, porque es terriblemente infeliz al lado de Gael. Ahora se da cuenta de que su abuela Ramona tenía razón y no tenía que haberse casado con él.