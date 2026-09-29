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Elisa y Damián van a ser socios y acaban besándose

Damián invita a Elisa a cenar para hablar de trabajo y terminan comiéndose a besos.

Elisa y Damián van a ser socios y terminan besándose

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La empresa de los Arango cada vez va más retrasada y en cambio la procesadora de Elisa va viento en popa. Así que le propone a Damián ser socios porque él necesita más capital para salir adelante. Por lo que ahora van a ser socios. Eso hace que su relación se intensifique más porque van a tener que compartir asuntos de trabajo y pasar más tiempo juntos.

Por eso Damián invita a cenar a Elisa. Ella duda de si debería aceptar ir o no pero al final va y en medio de la cena ocurre lo esperado: se besan apasionadamente. Está claro que entre ellos sigue habiendo mucho amor.

La excusa que pone Elisa es que al ver aparecer a Gael quiso que los viera besarse para que se olvide de ella de una vez y vuelva a casa con Paloma. Pero se les va de las manos y el beso dura más de lo normal ¡incluso cuando Gael ya no estaba presenciándolo!

Elisa y Damián van a ser socios

Paloma por su parte intenta que Gael esté bien y le pregunta si quiere ir a cenar con Damián y Elisa pero Gael solo quiere estar a solas con sus demonios. Paloma le prepara una romántica cena para dos pero Gael se pierde paseando luchando en su memoria contra los momentos que pasó junto a Elisa. Hasta llega al restaurante donde están cenando Damián y Elisa y los ve besándose. Cuando llega a casa su esposa Paloma ya está dormida. La dejó plantada.

Elisa y Damián van a ser socios

Alfonsina además sigue muy triste y enfadada por haber perdido a Rosendo y ahora a su hermano Guadalupe y no está dispuesta a perder también a su hijo Damián, a quien teme ver en manos de Elisa. Y va a hacer todo lo posible por evitar que vuelva con ella, aunque sabe que ahora van a trabajar juntos y su hijo se lo ha dejado bien claro.

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