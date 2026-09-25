Carmina apuñala al padre Lupe y este muere

El padre Lupe se encuentra a Carmina delante de la renovada tumba de Estefanía.

Intenta amenazarlo de nuevo. Le cuenta que antes de que Elisa sepa que Estefanía fue inocente de todo, es capaz de cualquier cosa. No va a permitir que eso ocurra. El padre Lupe está convencido de que Carmina va a atacar a Elisa de todas maneras. No debe intentar comprarlo, además él ya se ha desprendido de su sotana después de haber revelado un secreto de confesión.

¡Hasta intenta besarlo! ¡Carmina intenta besar al padre Guadalupe para que caiga en su tentación!

El padre le deja claro que aunque no fuera sacerdote jamás caería en los brazos de una mujer tan patética como ella.

También le dice que aparte de su cuerpo nunca ha tenido otra cosa que ofrecer ni a Rosendo ni a Augusto ni a nadie.

Entonces el padre Lupe le dice que Elisa va a saber la verdad y la va a repudiar por lo que hizo y lo va a pagar.

Entonces ella se da la vuelta y ¡le clava un cuchillo en la espalda!

Justo aparece Gabino y la ayuda a huir. Limpia el cuchillo de huellas dejando al padre tendido junto a la tumba. Pero también aparece Horacio y le pide perdón por no poder hacer nada por él. Porque no puede llevarlo al centro de salud y exponerse a que lo vean pero quiere ayudarlo porque está perdiendo mucha sangre.

Justo Elisa y el padre Damián están en el cementerio y se encuentran al padre Lupe que muere en brazos de su sobrino. Sus últimas palabas son: solo el amor puede acabar con la maldad.

Capítulo 148 mitad final

Elisa y Lolita lloran por la muerte del querido padre Lupe. Elisa no entiende por qué la vida le quita a todas las personas a las que quiere.

Entonces Lolita le confiesa que el padre Lupe se sacrificó con ella, y que su tía Carmina no tiene respeto por nadie. Incluso intentó golpearlo un día.

Pero Lolita tiene algo más que contarle y explicarle sobre por qué llegaban a esas agresiones. Algo que sabe hace mucho pero el padre le pidió que no contase.

Le cuenta que días después de la muerte de Augusto Lolita escuchó al padre Lupe acusar a Carmina de que ella matase a Augusto. Aunque Carmina se excusó el padre no se quedó convencido.

Lo que está claro es que Carmina siempre chantajeó al padre Lupe y al final él terminó de la peor manera posible y Carmina todavía sigue libre y con Gabino, que va a encubrirla siempre.

Lolita está tan convencida de que Carmina es capaz de matar, que ella y Elisa se presentan en la casa de Camina y la encaran preguntándole por qué mató al padre Lupe.

Mientras Gael se entera de la muerte de la persona que lo ha criado porque Damián llama para contárselo, mientras él disfruta de la luna de miel con Paloma.