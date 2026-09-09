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Ramona se da cuenta de que Florencia no está embarazada

Nada más verla, la mujer que es muy sabia capta que la mujer de Damián lleva algo debajo del vestido para fingir un embarazo.

Ramona se da cuenta de que Florencia no está embarazada

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Ramona se encuentra con Florencia en la consulta del doctor Tovar. Y le dice que no es una bruja pero sí muy vieja y muy sabia y que a ella no la engaña con lo que lleva debajo de su vestido. ¡Sabe que no está embarazada solo con mirarla!

Aunque Florencia le dice que tiene ultrasonidos que demuestran que lleva un hijo dentro la mujer le dice que sabe mirar más allá y siente cosas y sabe a la perfección que no está embarazada, sobre todo ahora que puede compararla con su propia nieta.

Ramona intenta tocar la tripa a Florencia pero ella obviamente no le deja así que se va y la mujer le aconseja que hable con Damián Arango antes de que lo haga ella.

Para Florencia todo son problemas porque Alfonsina la ha visto con Enrique Tovar.

Ramona se da cuenta de que Florencia no está embarazada

Florencia le recrimina a Florencia que la vio la noche anterior hablando con Enrique y ella dice que salió a caminar y se lo encontró, lleva tiempo desmintiendo que hay algo entre ellos.

Alfonsina todavía no se lo ha contado a Damián porque no quiere enfrentarlos pero lo que sí va hacer es terminar esa relación entre Florencia y Enrique. Así que Alfonsina va a visitar a la esposa del doctor Tovar para hablar sobre su hijo y allí se entera de que ha dejado embarazada a Paloma. ¿Se le habrán acabado así los problemas?

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