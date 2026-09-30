¿Qué hace diferente a Sühan: Venganza y amor de otras series turcas? Estas son las claves de su historia

Sühan: Venganza y amor no es una historia romántica al uso. Desde el principio, el amor y la venganza se cruzan en la vida de Sühan y Cesur. Él llega dispuesto a vengarse de Tahsin, pero conocer a Sühan cambiará sus planes y pondrá a prueba sus sentimientos.

Un romance marcado por la venganza

La historia entre Sühan y Cesur comienza de una forma muy diferente a la habitual. Cesur llega con un objetivo: vengarse de Tahsin Korludağ, el padre de Sühan, por todo lo ocurrido en el pasado. Pero la atracción que surge entre ellos hará que sus planes empiecen a complicarse.

Cesur y Sühan | Nova

A medida que se acercan, Cesur tendrá que enfrentarse a una difícil elección entre seguir adelante con su venganza o dejarse llevar por lo que siente por Sühan.

Un enemigo que esconde muchos secretos

Tahsin Korludağ no se lo pondrá nada fácil a Cesur. Es un hombre poderoso, acostumbrado a controlar todo lo que ocurre a su alrededor y con un pasado lleno de secretos.

Tahsin | Nova

Cesur está convencido de que Tahsin es el responsable de la tragedia que marcó a su familia y llega dispuesto a descubrir la verdad. Pero enfrentarse a él será mucho más complicado de lo que imagina.

Una protagonista que toma sus propias decisiones

Sühan tiene carácter y sabe lo que quiere. Toma sus propias decisiones y se queda callada cuando algo no le parece bien.

Sühan | Nova

Inteligente, trabajadora y decidida, intenta mantener las riendas de su vida incluso cuando la llegada de Cesur empieza a cambiarlo todo. Y aunque se verá atrapada entre su familia y sus sentimientos, Sühan no dejará que otros decidan por ella.

Secretos y tensión hasta el final

En Sühan: Venganza y amor, el pasado tiene un peso fundamental. Cesur llega buscando respuestas y, poco a poco, irá descubriendo secretos que cambiarán lo que creía saber.

Amor, traiciones y cuentas pendientes se cruzan en una historia en la que Sühan y Cesur tendrán que enfrentarse a todo lo que los separa.

Sühan y Cesur | Nova

Precisamente esa mezcla de amor, venganza y secretos familiares es una de las claves de Sühan: Venganza y amor, una historia en la que enamorarse puede convertirse en el mayor de los riesgos.