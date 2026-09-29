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Emir defiende a Reyhan de Cemre y Cavidan: ¿estará empezando a sentir algo por ella?

Emir no está dispuesto a permitir que nadie humille a Reyhan y no duda en defenderla, primero ante Cemre y después frente a su propia madre, Cavidan.

Emir defiende a Reyhan de Cemre y Cavidan: ¿estará empezando a sentir algo por ella?

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Reyhan y Emir acuden a la fiesta de cumpleaños de Cemre y la amiga del hijo de Hikmet intenta ridiculizarla ante los invitados. "Me aterraría casarme con alguien que no conozco", asegura antes de lanzar un comentario todavía más cruel: "No creo que pudiera soportar acostarme todas las noches con un hombre que no me quiere".

Reyhan se queda sin palabras y a punto está de llorar, pero Emir da la cara por ella, cogiéndola de la mano y demostrando a su amiga que su mujer le importa. "No deberías juzgar a la gente", le dice el hijo de Cavidan, molesto a Cemre.

Emir defiende a Reyhan ante Cemre

La joven pareja abandona la fiesta cogida de la mano ante la atenta mirada de Cemre, que se muere de rabia al ver cómo su plan de humillar a Reyhan y conseguir que Emir se fije en ella fracasa.

Cemre se desahoga con su amiga Oya. "He sido humillada por una simple campesina", le dice. En el fondo, no soporta ver a Emir, el hombre del que está perdidamente enamorada, con otra mujer.

Cemre no se sale con la suya

Emir y Reyhan regresan a la mansión de los Tarhun y él quiere hablar con ella. Quiere enmendar su error, pero la joven no quiere escuchar más acusaciones contra su persona. "Tienes mucho orgullo", le dice su esposo, y ella responde dándole una bofetada.

Reyhan abofetea a Emir

A la mañana siguiente, Cavidan entra en el cuarto de Reyhan hecha una furia al enterarse de que su nuera abofeteó a su primogénito. Cuando está a punto de levantarle la mano, llega Emir y, de nuevo, sale en defensa de su mujer, evitando que su madre cometa un error. Su hijo le pide que abandone la habitación.

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