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La Ermita despide al padre Lupe en un emotivo funeral

Todo el pueblo está muy afetcado por la muerte del cura. En concreto Alfonsina, su hermana, Damián, su sobrino, y sobre todo Gael, que era como su hijo y ha tenido que cancelar su luna de miel con Paloma.

La Ermita despide al padre Lupe en un emotivo funeral

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La muerte del padre Lupe ha dejado desolados a todos los habitantes de La Ermita, a los que eran familia y a los que eran conocidos.

En el cementerio, todos se han reencontrado. Florencia ha aprovechado para decirle a Damián que siente mucho la muerte de su tío, de verdad. Después de todo lo vivido pueden ser amigos.

La Ermita despide al padre Lupe en un emotivo funeral

Enrique Tovar también se acerca a Paloma para preguntarle qué tal va con su matrimonio, sobre todo ahora que el hombre que cuidó toda la vida de Gael ya no está con ellos.

Además, Florencia se encuentra con Enrique y le pide si pueden ir a tomar un café. ¿Podrán arreglar las cosas entre ellos?

Pero el gran encuentro se produce entre Damián y Gael. Damián le dice que al fin y al cabo lo que siempre quiso su tío Guadalupe es que estuvieran unidos. Y Gael le dice que aunque sabe que él se crió con muchas menos ventajas que su hermano, al menos tuvo un padre, porque el padre Lupe fue para él como un padre. ¡Qué bonito!

Recordar esos momentos en los que se preocupaba por él y le regañaba pero que lo cuidaba todos los días. “Yo no cambiaría nada de eso por llevar el apellido Arango”, le confiesa Gael a Damián.

Por si fuera poco, Horacio se presenta en casa de los Arango para contarle a Alfonsina que su hermano está muerto. Y también acude a ver a Lolita para decirle que él no lo ha matado.

La Ermita despide al padre Lupe en un emotivo funeral

Ahora la gente piensa que el asesino ha sido Horacio, pero Elisa duda: en caso de que fuera él el asesino, ¿por qué iba a presentarse delante de Alfonsina a contárselo?

Además, Carmina está muy nerviosa después de que Elisa la acuse de haberlo matado ella, y le cuenta a Gabino que Horacio los vio. Pero él se encarga de dejar claro que fue ella la que cometió el crimen, no él.

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