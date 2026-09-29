Sühan: venganza y amor

En directoPROGRAMACIÓN TV

Devrim Yakut es Mihriban

Mihriban, la mujer a la que Tahsin abandonó el día de su boda para casarse con otra

Mihriban mantiene desde hace años una complicada relación con Tahsin, marcada por una traición del pasado que ninguno de los dos ha conseguido dejar atrás.

Mihriban, la mujer a la que Tahsin abandonó el día de su boda para casarse con otra

Publicidad

Nova
Publicado:

Mihriban Aydınbaş es la madre de Bülent y una mujer cuyo pasado está estrechamente ligado al de Tahsin Korludağ.

Los dos fueron pareja y tenían previsto casarse, pero todo cambió el mismo día de la boda. Tahsin abandonó a Mihriban para casarse con la que acabaría convirtiéndose en la madre de Sühan.

Tahsin y Mihriban
Tahsin y Mihriban | Nova

Desde entonces, la relación entre ambos está marcada por el resentimiento y por todo aquello que quedó pendiente entre ellos. El paso de los años no ha conseguido borrar lo ocurrido y cada encuentro entre Mihriban y Tahsin vuelve a poner sobre la mesa un pasado que sigue muy presente.

Nova » Series » Sühan: venganza y amor » Personajes

Publicidad

Series

Mihriban, la mujer a la que Tahsin abandonó el día de su boda para casarse con otra

Mihriban, la mujer a la que Tahsin abandonó el día de su boda para casarse con otra

Bülent es el prometido de Sühan cuya relación se tambalea con la llegada de Cesur

Bülent es el prometido de Sühan cuya relación se tambalea con la llegada de Cesur

Emir defiende a Reyhan de Cemre y Cavidan: ¿estará empezando a sentir algo por ella?

Emir defiende a Reyhan de Cemre y Cavidan: ¿estará empezando a sentir algo por ella?

Isabella, la pequeña de Mi camino es amarte, cambiará las vidas de Memo y Daniela
descubre más

Isabella, la pequeña de Mi camino es amarte, cambiará las vidas de Memo y Daniela

La Ermita despide al padre Lupe en un emotivo funeral
Momento destacado

La Ermita despide al padre Lupe en un emotivo funeral

Cemre aprovecha su fiesta de cumpleaños para atacar a Reyhan donde más le duele
Momento destacado

Cemre aprovecha su fiesta de cumpleaños para atacar a Reyhan donde más le duele

La fiesta de cumpleaños de Cemre se convierte en un momento muy incómodo pra Reyhan. Celosa de verla radiante y ganarse a los invitados, la cumpleañera no duda en atacarla donde más le duele: su relación con Emir.

Memo, el protagonista de Mi camino es amarte
descubre más

Memo, el protagonista de Mi camino es amarte

Un padre que descubre que tiene una hija y se pasa el resto de su vida intentando acercarse a ella. Así es Memo Santos.

Cahide, una mujer ambiciosa que solo busca hacerse un hueco en la familia Korludağ

Cahide, una mujer ambiciosa que solo busca hacerse un hueco en la familia Korludağ

Korhan Korludağ, el hijo que busca constantemente la aprobación de Tahsin

Korhan Korludağ, el hijo que busca constantemente la aprobación de Tahsin

Tahsin Korludağ, el poderoso patriarca que controla todo lo que ocurre a su alrededor

Tahsin Korludağ, el poderoso patriarca que controla todo lo que ocurre a su alrededor

Publicidad