Devrim Yakut es Mihriban
Mihriban, la mujer a la que Tahsin abandonó el día de su boda para casarse con otra
Mihriban mantiene desde hace años una complicada relación con Tahsin, marcada por una traición del pasado que ninguno de los dos ha conseguido dejar atrás.
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Mihriban Aydınbaş es la madre de Bülent y una mujer cuyo pasado está estrechamente ligado al de Tahsin Korludağ.
Los dos fueron pareja y tenían previsto casarse, pero todo cambió el mismo día de la boda. Tahsin abandonó a Mihriban para casarse con la que acabaría convirtiéndose en la madre de Sühan.
Desde entonces, la relación entre ambos está marcada por el resentimiento y por todo aquello que quedó pendiente entre ellos. El paso de los años no ha conseguido borrar lo ocurrido y cada encuentro entre Mihriban y Tahsin vuelve a poner sobre la mesa un pasado que sigue muy presente.
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