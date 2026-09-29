Mihriban, la mujer a la que Tahsin abandonó el día de su boda para casarse con otra

Mihriban Aydınbaş es la madre de Bülent y una mujer cuyo pasado está estrechamente ligado al de Tahsin Korludağ.

Los dos fueron pareja y tenían previsto casarse, pero todo cambió el mismo día de la boda. Tahsin abandonó a Mihriban para casarse con la que acabaría convirtiéndose en la madre de Sühan.

Tahsin y Mihriban | Nova

Desde entonces, la relación entre ambos está marcada por el resentimiento y por todo aquello que quedó pendiente entre ellos. El paso de los años no ha conseguido borrar lo ocurrido y cada encuentro entre Mihriban y Tahsin vuelve a poner sobre la mesa un pasado que sigue muy presente.