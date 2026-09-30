Vural secuestra a Reyhan y Emir arriesga su vida para salvar a su mujer

Vural se lleva por la fuerza a Reyhan y Cavidan no hace nada por impedirlo. No quiere bajo ningún concepto que la policía lo atrape porque podría confesar que ella lo extorsionó para destruir el matrimonio de su hijo con la sobrina de Hikmet.

Vural se ha tomado la justicia por su mano porque Cavidan no le ha dado todo el dinero que le ha pedido. "Me pidió tanto dinero que no supe cómo reunirlo sin que Hikmet se enterara", le comenta a Cemre. La joven, pese a no llevarse bien con la mujer de su amigo, no puede evitar preocuparse por ella. Teme que el hombre que contactó con Suna a través de una página de citas pueda cometer una locura. "La vida de Reyhan no es lo más importante ahora", le afirma Cavidan. Pero Cemre no está dispuesta a apoyarla si no comunica a las fuerzas policiales lo ocurrido. Parece que Cavidan se queda sola en esto.

Mientras tanto, Vural ha llevado a Reyhan a una vieja fábrica de tejidos y está dispuesto a todo si no recibe la cantidad de dinero que le ha pedido a Cavidan. La mujer de Emir está muerta de miedo porque el estafador está fuera de sí. Está convencida de que Cavidan no le dará lo que pide y teme por su vida.

Vural telefonea a la madre de Emir y le pide un millón de liras turcas, una cantidad que Cavidan no contemplaba. Le está cobrando intereses por la tardanza. "Estás acabando con mi paciencia", le dice ella muy enojada. Pero el criminal no se calla y le advierte de que, si no consigue el dinero en tres horas, Reyhan morirá y Hikmet y Emir sabrán de la trampa que tendió a su nuera.

Emir aparece en ese momento y escucha la conversación de su madre con Vural. Ya sabe que la vida de Reyhan corre peligro y su progenitora no se lo oculta.

El amigo de Zafer contacta con Vural y queda con él en una fábrica de tejidos para entregarle el dinero y recuperar a su esposa. Consigue hablar con ella y no puede evitar llorar. La joven está muy asustada. Se ha dado cuenta de que Vural va en serio. ¿Terminará haciéndole algo malo o su intención es otra?

Emir se presenta en la vieja fábrica de tejidos con un maletín lleno de dinero y libera a su mujer, que está maniatada. Pero escapar de allí no va a resultar nada fácil. Vural quiere llevarse con él a Reyhan y apunta con un arma al hijo de Cavidan. Se produce un forcejeo entre ellos y Emir termina malherido de un brazo. El delincuente consigue huir de allí.

Reyhan consigue limpiar la herida de su marido y detener la hemorragia. Al final, se ven obligados a pasar la noche en la vieja fábrica porque Vural los ha encerrado y no tienen medios para salir de allí. La joven está muy agradecida con su marido. Es consciente de que él la ha salvado y eso no lo va a olvidar nunca.

Emir aprovecha que están los dos solos para pedirle perdón por haber creído que le fue infiel con Vural. "Si hubiera creído en ti, ahora no estaríamos aquí", le dice, y le da las gracias por ayudarlo. ¿Aceptará por fin Reyhan su disculpa?

Al final, a la sobrina de Hikmet le vence el sueño y termina acostándose al lado de Emir. ¿Saldrán de la vieja fábrica limando todas sus asperezas?