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Daniela, la madre adoptiva de Isabella, enamorará sin querer a Memo
Daniela se alejará cada vez más de su marido, con el que ha adoptado a la pequeña Isabella.
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Daniela es una exitosa arquitecta paisajista, inteligente y sensible. Ella adoptó a Isabella, la hija que Memo Santos no sabía que tenía.La aparición de Memo cambiará su vida y la llevará a cuestionarse el matrimonio y el futuro que
había imaginado.
Daniela Gallardo es interpretada por Susana González, actriz de otras series como Mi Fortuna es Amarte.
Cuando el conductor de camiones va a buscar a su hija se encuentra con Isabella y entre los dos surge una corriente muy especial, que hará ver que el amor que les importa no es solo paternal.
Isabella no es la única que se va a llevar todo su amor, Isabella y Memo empezarán a sentir cosas el uno por el otro desde el principio, pero no lo van a tener nada fácil.
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