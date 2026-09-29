Sühan: venganza y amor

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Serkan Altunorak es Bülent

Bülent es el prometido de Sühan cuya relación se tambalea con la llegada de Cesur

Hijo de Mihriban y prometido de Sühan, Bülent verá cómo su relación comienza a cambiar cuando Cesur aparece en sus vidas.

Bülent es el prometido de Sühan cuya relación se tambalea con la llegada de Cesur

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Bülent Aydınbaş es el hijo de Mihriban y el prometido de Sühan al comienzo de la historia. Ambos tienen una relación estable, pero todo empieza a cambiar con la inesperada llegada de Cesur.

Sühan y Bülent
Sühan y Bülent | Nova

La aparición del joven supone un antes y un después para la pareja. Cesur comienza a ocupar cada vez más espacio en la vida de Sühan y Bülent no tarda en darse cuenta de que algo está cambiando entre ellos.

A partir de ese momento, la relación de Bülent y Sühan se complica y la presencia de Cesur añade un nuevo foco de tensión entre los tres.

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