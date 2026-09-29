Bülent es el prometido de Sühan cuya relación se tambalea con la llegada de Cesur

Bülent Aydınbaş es el hijo de Mihriban y el prometido de Sühan al comienzo de la historia. Ambos tienen una relación estable, pero todo empieza a cambiar con la inesperada llegada de Cesur.

Sühan y Bülent | Nova

La aparición del joven supone un antes y un después para la pareja. Cesur comienza a ocupar cada vez más espacio en la vida de Sühan y Bülent no tarda en darse cuenta de que algo está cambiando entre ellos.

A partir de ese momento, la relación de Bülent y Sühan se complica y la presencia de Cesur añade un nuevo foco de tensión entre los tres.