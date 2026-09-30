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Nova (2,1%) sube y alcanza máximo desde febrero de 2025

Nova (2,1%) es la cadena femenina líder con su mejor dato en año y medio (febrero 2025) y logra de nuevo las series temáticas más vistas.

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Nova
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Nova sigue creciendo y es la cadena femenina líder alcanzando su mejor mes en año y medio, desde febrero 2025. También, lidera en el Prime time (2,1%) y la Tarde (2,9%), siendo igualmente la más vista de lunes a viernes (2,3%), periodo en el que también lidera en la Sobremesa (2,4%), la Tarde (3,3%) y el Prime Time (2,3%).

Tiene otro mes las series más vistas de las temáticas con Emanet (3,2% y 280.000), Mañana es para siempre (3,8% y 257.000), Cuidado con el ángel (3,3% y 253.000), El compromiso (2,8% y 252.000), Abismo de pasión (2,7% y 239.000), Corazón herido (2,3% y 229.000) y La sombra del pasado (3,1% y 217.000), todas líderes. Además, superan a su directa competidora El cuerpo del deseo (1,8% y 146.000), Cabo (1,6% y 145.000) y Esposa joven (2,2% y 83.000).

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