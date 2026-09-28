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Cemre aprovecha su fiesta de cumpleaños para atacar a Reyhan donde más le duele

La fiesta de cumpleaños de Cemre se convierte en un momento muy incómodo pra Reyhan. Celosa de verla radiante y ganarse a los invitados, la cumpleañera no duda en atacarla donde más le duele: su relación con Emir.

Cemre aprovecha su fiesta de cumpleaños para atacar a Reyhan donde más le duele

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Suna y Reyhan salen a pasear junto al mar. La hermana de Emir se siente culpable por el distanciamiento de la pareja e intenta justificar a su hermano. "Emir pensó que tú le habías mentido y él no tolera las mentiras", le explica.

Suna intenta que Emir y Reyhan se reconcilien

Pero Suna tiene un plan: ha citado a Emir para que ambos puedan hablar a solas y solucionar sus diferencias. Reyhan, todavía muy dolida por las acusaciones de su marido, se niega a escucharle. La discusión llama incluso la atención de un joven, que interviene al pensar que Emir está molestando a Reyhan.

¿Qué está tramando Cemre?

Al regresar a casa se encuentran con Cemre, que los invita a su fiesta de cumpleaños. Reyhan rechaza inicialmente la invitación y propone que Emir vaya solo, pero finalmente acepta ante la insistencia de Hikmet.

Reyhan acompaña a Emir al cumpleaños de Cemre en el último momento

Su aparición en la fiesta no pasa inadvertida. Emir se queda sorprendido al verla tan guapa y Cemre no puede ocultar sus celos.

Reyhan y Emir llegan a la fiesta de cumpleaños de Cemre

Ya en la fiesta, Cemre intenta ridiculizar a Reyhan delante de los invitados preguntándole con desprecio por su pueblo. Sin embargo, Reyhan responde describiéndolo como un lugar maravilloso, habitado por personas solidarias que no juzgan a los demás, y consigue ganarse a los presentes.

Reyhan le da una lección a Cemre

Cemre, molesta por la reacción de los invitados, vuelve al ataque y cuestiona su matrimonio con Emir. "Me aterraría casarme con alguien que no conozco", asegura antes de lanzar un comentario todavía más cruel: "No creo que pudiera aceptar acostarme con un hombre que no me quiere".

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