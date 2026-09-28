Cemre aprovecha su fiesta de cumpleaños para atacar a Reyhan donde más le duele

Suna y Reyhan salen a pasear junto al mar. La hermana de Emir se siente culpable por el distanciamiento de la pareja e intenta justificar a su hermano. "Emir pensó que tú le habías mentido y él no tolera las mentiras", le explica.

Pero Suna tiene un plan: ha citado a Emir para que ambos puedan hablar a solas y solucionar sus diferencias. Reyhan, todavía muy dolida por las acusaciones de su marido, se niega a escucharle. La discusión llama incluso la atención de un joven, que interviene al pensar que Emir está molestando a Reyhan.

Al regresar a casa se encuentran con Cemre, que los invita a su fiesta de cumpleaños. Reyhan rechaza inicialmente la invitación y propone que Emir vaya solo, pero finalmente acepta ante la insistencia de Hikmet.

Su aparición en la fiesta no pasa inadvertida. Emir se queda sorprendido al verla tan guapa y Cemre no puede ocultar sus celos.

Ya en la fiesta, Cemre intenta ridiculizar a Reyhan delante de los invitados preguntándole con desprecio por su pueblo. Sin embargo, Reyhan responde describiéndolo como un lugar maravilloso, habitado por personas solidarias que no juzgan a los demás, y consigue ganarse a los presentes.

Cemre, molesta por la reacción de los invitados, vuelve al ataque y cuestiona su matrimonio con Emir. "Me aterraría casarme con alguien que no conozco", asegura antes de lanzar un comentario todavía más cruel: "No creo que pudiera aceptar acostarme con un hombre que no me quiere".