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Isabella, la pequeña de Mi camino es amarte, cambiará las vidas de Memo y Daniela
Isabella fue adoptada sin saber que su padre biológico volvería algún día a buscarla.
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Isabella Beltrán es la hija biológica de Memo y el gran motor de la historia. Su bienestar une y enfrenta a los adultos que forman parte de su vida.
La pequeña ha crecido toda su vida junto a sus padres adoptivos, su madre, Daniela Gallardo, y su padre, Fausto Beltrán.
Pero igual que su padre, tampoco sabía que existía y que algún día volvería a buscarla.
¿Aceptará ahora a un padre que no es junto al que ha crecido?
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