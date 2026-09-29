Mi camino es amarte

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Isabella, la pequeña de Mi camino es amarte, cambiará las vidas de Memo y Daniela

Isabella fue adoptada sin saber que su padre biológico volvería algún día a buscarla.

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Nova
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Isabella Beltrán es la hija biológica de Memo y el gran motor de la historia. Su bienestar une y enfrenta a los adultos que forman parte de su vida.

La pequeña ha crecido toda su vida junto a sus padres adoptivos, su madre, Daniela Gallardo, y su padre, Fausto Beltrán.

Pero igual que su padre, tampoco sabía que existía y que algún día volvería a buscarla.

¿Aceptará ahora a un padre que no es junto al que ha crecido?

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