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Braulio y Lolita se reencuentran y viven su amor

La pareja pasa la noche junta y disfrutan de todo lo que se quieren por fin.

Braulio y Lolia se reencuentran y viven su amor

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Después de la boda de Gael y Paloma todos lo pasaron muy bien. Entre otros, Braulio y Lolita. De hecho, Lolita no volvió a dormir a la casa y ha pasado la noche con Braulio. Elisa y don Lucio están contentos porque Lolita se merece ser feliz y al lado de Braulio puede encontrarla.

Los dos se despiertan unidos en la misma cama como si de un sueño se tratara.

Después de tantos años soñando con este momento por fin pueden disfrutar de su amor el uno por el otro. ¡Qué romántico! Esto es lo que Lolita se merecía. Un hombre bueno y que la quiera y del que ella está enamorada.

Braulio y Lolia se reencuentran y viven su amor

“Jamás creí que fuera a sentir tanto y tan bonito”, confiesa ella, mientras él asegura que ha esperado muchos años por tenerla en sus brazos.

Todo comenzó porque Lolita decoró la casa de Braulio en la que se imaginaba que viviría con él, con su novio de juventud. Y Braulio se acerca a besarla mientras le dice que nunca es tarde, porque quizás ahora la vida les está dando la oportunidad que les robó en su momento.

Braulio y Lolia se reencuentran y viven su amor

¡Qué bonito! Ojalá les dure el amor esta vez.

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